Новые успехи Китая в освоении космических технологий

Первый запуск с морской платформы китайской твердотопливной ракеты-носителя "Чанчжэн-11" прошел успешно. На орбиту доставлены аппараты Bufeng-1A и Bufeng-1B и пять коммерческих микроспутников, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ракета стартовала с плавучего космодрома в Желтом море, отделившаяся вторая ступень носителя должна была упасть в северной части Тихого океана.

В репортаже отмечено, что первый морской старт ознаменовал для Китая "стремительное овладение" новым способом выведения аппаратов в космос.