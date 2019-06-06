Новые успехи Китая в освоении космических технологий
Источник изображения: vpk-news.ru
Первый запуск с морской платформы китайской твердотопливной ракеты-носителя "Чанчжэн-11" прошел успешно. На орбиту доставлены аппараты Bufeng-1A и Bufeng-1B и пять коммерческих микроспутников, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ракета стартовала с плавучего космодрома в Желтом море, отделившаяся вторая ступень носителя должна была упасть в северной части Тихого океана.
В репортаже отмечено, что первый морской старт ознаменовал для Китая "стремительное овладение" новым способом выведения аппаратов в космос.
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