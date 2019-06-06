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06.06.2019
Военно-промышленный курьер

Новые успехи Китая в освоении космических технологий

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первый запуск с морской платформы китайской твердотопливной ракеты-носителя "Чанчжэн-11" прошел успешно. На орбиту доставлены аппараты Bufeng-1A и Bufeng-1B и пять коммерческих микроспутников, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ракета стартовала с плавучего космодрома в Желтом море, отделившаяся вторая ступень носителя должна была упасть в северной части Тихого океана.

В репортаже отмечено, что первый морской старт ознаменовал для Китая "стремительное овладение" новым способом выведения аппаратов в космос.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Морской старт
Чанчжэн
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