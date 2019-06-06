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06.06.2019
WarSpot

Цифры Warspot: 104 года

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Источник изображения: warspot.ru

В 1912 году на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге было заложено новое для российского флота судно "Волхов" — большой катамаран, предназначенный для спасения подводных лодок. В следующем году судно было спущено на воду, а в 1915 году вошло в состав Балтийского флота. С тех пор "Коммуна" (такое имя получило спасательное судно в 1922 году) вот уже на протяжении 104 лет несёт боевое дежурство, являясь старейшим в мире судном, состоящим на вооружении. "Коммуна" пережила Первую и Вторую мировые войны, Октябрьскую революцию, непростые годы перестройки и подняла за это время на поверхность более ста подводных лодок. Полное водоизмещение ветерана российского флота составляет 3100 т, длина — 96 м, ширина — 18,5 м, а экипаж насчитывает 40 человек.

Спуск на воду судна "Волхов", 17 ноября 1913 года.

Источник изображения: en.wikipedia.org

Первое время судно выполняло функции плавучей базы российских и британских подлодок, занимаясь их ремонтом и осуществляя дозаправку. Первая в истории "Волхова" спасательная операция состоялась в июне 1917 года, когда судно подняло затонувшую у Аландских островов в Балтийском море субмарину АГ-15. Затем счёт спасённых подлодок пополнили "Единорог" (1917), британская HMS L55 (1928), Б-3 "Большевик" (1935), М-90 (1938) и другие. Во время советско-финской войны судно использовалось в качестве самоходной плавбазы. В годы Великой Отечественной войны "Коммуна" находилась в Ленинграде, а члены её экипажа работали на обеспечении "Дороги жизни", за что позже были награждены медалями "За оборону Ленинграда". В послевоенные годы судно продолжило спасательную службу, подняв в 1956–1957 годах на поверхность субмарины М-200 и М-256.

В 1967 году в жизни "Коммуны" наступил новый этап. Во-первых, судно перешло в состав Черноморского флота. Во-вторых, оно прошло модернизацию и было переоборудовано в носитель глубоководных аппаратов: за прошедшие годы подводные лодки сильно выросли в размерах, и продолжать службу в прежнем виде "Коммуна" уже не могла. Ремонт продлился до 1973 года, на спасательном судне появился аппарат АС-6 "Поиск-2".

Сегодня "Коммуна" оснащена спасательным аппаратом АС-28 "Приз", который способен погрузиться на глубину до 1000 м, плотно пристыковаться к аварийной субмарине и за один раз поднять до 20 подводников. Старейшина российского флота входит в состав отряда спасательных судов, базирующегося в Севастополе, и регулярно дежурит во время выходов подводных лодок на боевое патрулирование в Чёрное море.

"Коммуна" в Севастополе, 2009 год.

Источник изображения: ru.wikipedia.org

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Страны
Великобритания
Россия
Финляндия
Продукция
С-75
Компании
Кировский завод
Проекты
1855 Приз
БФ
ЧФ
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