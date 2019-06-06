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06.06.2019
Военное обозрение

Эксперты высказали предположение о возможностях боевого робота "Паладин"

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Робототехнические комплексы становятся неотъемлемой частью современной армии. При этом производители предлагают комплексы, способные выполнять широкий спектр задач, включающий и непосредственно боевые.

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно, что входящий в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха" ВНИИ "Сингал" на военно-техническом форуме "Армия-2019" представит свою разработку – "Паладин". Это робототехнический комплекс на шасси БМП-3 с необитаемым отделением "Драгун".

На днях объявили о страховой сумме выставочных экспонатов от ВНИИ "Сигнал", в число которых входит как сам комплекс, так и переносной пульт управления. Сайт госзакупок сообщает, что речь идёт о сумме в 80 млн рублей.

По некоторым данным, "Паладин" является развитием другой, более ранней, разработки ВНИИ "Сигнал". Речь идёт о БРК (боевом роботизированном комплексе) "Удар".

Источник изображения: topwar.ru

Для него так же использовалась БМП-3 в качестве платформы. Вооружения "Удара", как считают эксперты, будут перенесены и на "Паладин". Это 30-мм пушка и пулемёт 7,62 мм. Ранее высказывались предположения, что основной калибр боевого робота может быть доведён до 57 мм. Однако никаких официальных подтверждений на этот счёт пока нет.

Высказываются предположения о назначении и возможностях "Паладина".

Экспертами отмечается, что БРК "Паладин" способен доставлять десант к месту ведения боевых действий, осуществлять его огневое прикрытие, а также выступать в роли бронетехники для прорыва линий обороны противника.

Такой комплекс представляется эффективным при ведении КТО в условиях застройки – с целью сохранения жизни силовиков контртеррористических подразделений. Именно поэтому "Паладин" в итоге может вызвать интерес не только у Минобороны, но и у других силовых структур. Дополнительная причина – вполне эффективное сочетание вооружений при известных ТТХ самой платформы.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
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Высокоточные комплексы
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АРМИ-20XX
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С выставки - в войска
1 комментарий
№1
06.06.2019 12:29
По идее нужно делать технику с двойным управлением.
Скажем БМП где есть возможность переключить ее в режим дистанционного управления(защищенный радиоканал и вплоть до оптоволокна),это даст возможность не рисковать экипажам проходя "особо опасные участки".
Да и вообще в случае ранения-смерти механика(экипажа) машина на автопилоте сможет отступить "домой".Вполне часто пробитие танка не выводит его из строя,и он может продолжать движение.
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