Эксперты высказали предположение о возможностях боевого робота "Паладин"

Робототехнические комплексы становятся неотъемлемой частью современной армии. При этом производители предлагают комплексы, способные выполнять широкий спектр задач, включающий и непосредственно боевые.

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно, что входящий в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха" ВНИИ "Сингал" на военно-техническом форуме "Армия-2019" представит свою разработку – "Паладин". Это робототехнический комплекс на шасси БМП-3 с необитаемым отделением "Драгун".

На днях объявили о страховой сумме выставочных экспонатов от ВНИИ "Сигнал", в число которых входит как сам комплекс, так и переносной пульт управления. Сайт госзакупок сообщает, что речь идёт о сумме в 80 млн рублей.

По некоторым данным, "Паладин" является развитием другой, более ранней, разработки ВНИИ "Сигнал". Речь идёт о БРК (боевом роботизированном комплексе) "Удар".

Источник изображения: topwar.ru

Для него так же использовалась БМП-3 в качестве платформы. Вооружения "Удара", как считают эксперты, будут перенесены и на "Паладин". Это 30-мм пушка и пулемёт 7,62 мм. Ранее высказывались предположения, что основной калибр боевого робота может быть доведён до 57 мм. Однако никаких официальных подтверждений на этот счёт пока нет.

Высказываются предположения о назначении и возможностях "Паладина".

Экспертами отмечается, что БРК "Паладин" способен доставлять десант к месту ведения боевых действий, осуществлять его огневое прикрытие, а также выступать в роли бронетехники для прорыва линий обороны противника.

Такой комплекс представляется эффективным при ведении КТО в условиях застройки – с целью сохранения жизни силовиков контртеррористических подразделений. Именно поэтому "Паладин" в итоге может вызвать интерес не только у Минобороны, но и у других силовых структур. Дополнительная причина – вполне эффективное сочетание вооружений при известных ТТХ самой платформы.