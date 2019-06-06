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06.06.2019
Интерфакс-АВН

Комплексы С-400 "Триумф" в ходе учений отразили удар условного противника в Сибири

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Новосибирск. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" соединения ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, в рамках учений отразили воздушное нападение условного противника в Сибири, сообщает пресс-служба округа.

По замыслу учений условный противник планировал нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры. Дежурные расчеты с помощью комплексов радиолокационной разведки "Небо-УМ" обнаружили авиацию условного противника на дальности более 500 км.

"Боевые расчеты С-400 немедленно взяли цель на сопровождение, выполнили захват и уничтожили средства воздушного нападения электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. Отработка учебно-боевой задачи проводилась в условиях массового радиоподавления условного противника", - говорится в сообщении.

В маневрах приняли участие около 600 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

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Продукция
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С-400 Триумф
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