Взрывные риски

Военный эксперт Андрей Фролов — о состоянии дел в российской боеприпасной промышленности

Официальные причины взрывов, прогремевших 1 июня на предприятии по разработке и производству взрывчатых веществ в Дзержинске, до сих пор не названы. Тем не менее, многие эксперты и другие публичные лица уже высказывают замечания по поводу состояния российской боеприпасной промышленности. Однако утверждения об удручающем положении дел в отрасли плохо увязываются с тем фактом, что по многим показателям отечественные производители занимают лидирующие позиции, в том числе и по внедрению новых технологий.

На сегодняшний день Россия является одной из немногих стран мира, которые производят всю номенклатуру боеприпасов — начиная от патронов к стрелковому оружию и заканчивая артиллерийскими снарядами, управляемыми и неуправляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Боеприпасная отрасль в стране представлена десятками предприятий. На них создают пороха, взрывчатые вещества и сами боеприпасы. К таким странам, где разрабатывается и производится всё, что только можно, кроме России, относятся, пожалуй, лишь США и Китай. И то не факт, что у них сегодня выпускается вся номенклатура. Например, на Западе есть определенные проблемы с производством боеприпасов с сердечниками из обедненного урана. По крайней мере, никаких данных о массовом серийном выпуске таких изделий нет. У нас такие снаряды есть.

В последнее время значительно увеличилось производство неуправляемых реактивных снарядов. Несколько лет назад считалось, что их надо сокращать в пользу высокоточных боеприпасов. Однако по мере развития систем наведения в авиации и артиллерии их выпуск снова стал наращиваться. Боеприпасы, давно стоящие на вооружении, справляются с задачами, которые ставят перед ними Вооруженные силы. В серию уже запущены новые образцы.

В рамках разработок новых платформ для Сухопутных войск у нас сейчас разрабатывается новое поколение боеприпасов. Некоторые из них уже производятся серийно: 152-мм артиллерийские снаряды, боеприпасы для танковых орудий и новые патроны для стрелкового оружия калибра 9x21 мм. Это позволяет рассчитывать, что Россия будет долгое время сохранять высокие позиции в данной области.

Наша промышленность демонстрирует и неплохие производственные возможности. Объемы выпуска несопоставимы с советскими, но они довольно значительны. При этом испытываются и принимаются на вооружение новые образцы. Косвенным показателем возможностей по наращиванию производства стала операция в Сирии, где идет большой расход боеприпасов, в том числе новых. Российские предприятия уверенно восполняют эти расходы и, более того, несмотря на все сложности, модернизируются. В частности, в прошлом году была открыта автоматическая производственная линия для выпуска фугасных авиационных бомб. То есть у нас есть и новые разработки, и модернизированное производство.

Возникает вопрос: почему при такой развитой промышленности происходят чрезвычайные происшествия? Безусловно, необходимо принимать все меры, чтобы предотвращать нештатные ситуации. Но такое производство всегда будет опасным, и полностью риски исключить нельзя. Чем более развито производство боеприпасов, тем больше вероятность ЧП — просто по законам больших чисел. А с учетом объема нашей отрасли, на мой взгляд, количество нештатных ситуаций у нас гораздо меньше, чем могло бы быть.

Кстати, когда мы говорим о боеприпасной промышленности, мы не должны забывать, что кроме производства и хранения есть и такой элемент как утилизация. Это тоже опасная сфера. При этом в России аварийность при утилизации не превышает допустимых значений.

Невозможно полностью исключить детонации или возгорания. Можно минимизировать риски для людей, живущих в окрестных городах. Несколько лет назад в КНДР на железнодорожной станции взорвался состав с боеприпасами. Целый город был стерт с лица земли. В Дзержинске, как мы видим, последствия для населения были не столь трагичны.

Как взрываются арсеналы, мы тоже хорошо знаем. При том, что склад боеприпасов даже лучше защищен, чем производство. Снаряды находятся в укупорке, порох ни с чем не соприкасается.

Стоит отметить, что в США время от времени тоже происходят ЧП на взрывоопасных производствах. Про Китай сказать трудно из-за его информационной закрытости. И всё-таки при наличии развитой боеприпасной промышленности аварии неизбежны, о какой бы стране не шла речь.

Автор — военный эксперт, главный редактор журнала "Экспорт вооружений"

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции