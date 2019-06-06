ВМС США пожаловались на перехват самолета-разведчика российским Су-35

Российский истребитель Су-35 провел "небезопасный" перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем, утверждает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

По версии 6-го флота ВМС США, 4 июня самолет США P-8A Poseidon трижды был перехвачен российским истребителем Су-35 за неполные три часа полета в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, передает ТАСС.

"Первое и третье взаимодействие [в ВМС США] были расценены как безопасные. Второе взаимодействие было определено как небезопасное, поскольку Су-35 пролетел на большой скорости непосредственно перед самолетом, выполнявшим задание, что поставило под угрозу пилотов и членов экипажа", – пожаловались в 6-ом флоте.

"Экипаж P-8A сообщил о турбулентном воздействии спутных струй воздуха (вихревых следов) после второго взаимодействия. Длительность перехвата составляла примерно 28 минут", – отмечают американские военные.

"Хотя российский самолет действовал в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным", – считают в 6-ом флоте ВМС США.

Там утверждают, что "самолет США действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал эти действия со стороны россиян".

"Небезопасные действия повышают риск просчетов и потенциального столкновения в воздухе", – отмечает пресс-служба 6-го флота.

"Мы ожидаем поведения в соответствии с международными стандартами для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", – высказали пожелание американские военные.

Ранее американцы предложили военным сбивать российские самолеты.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Антон Никитин