США пожаловались на "небезопасный" перехват своего самолета российским Су-35

Российский Су-35 перехватил американский разведывательный самолет над Средиземным морем. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота США.

Инцидент произошел 4 июня в международном воздушном пространстве. По информации американской стороны, за 175 минут российский Су-35 трижды выполнял перехват самолета США. При этом одну из встреч сочли небезопасной, так как перехват якобы осуществлялся на высокой скорости и создал риск для членов экипажа, пишет "РИА Новости".

Также в пресс-службе заявили, что ожидают от России поведения в рамках международных стандартов, которые установлены для обеспечения безопасности в воздушном пространстве, и предупредили, что небезопасные перехваты повышают риск столкновений.

В США настаивают, что их самолет никаким образом не провоцировал российскую сторону.

31 мая в Министерстве обороны России рассказали, что за последнюю неделю истребители дежурных сил ПВО шесть раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов у границ России. Всего разведдеятельность у российских рубежей вел 21 летательный аппарат.