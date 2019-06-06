Стали известны сроки начала испытаний новейшего тральщика для ВМФ

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов на расширенном военном совете ВМФ назвал сроки начала испытаний новейшего тральщика проекта 12700 "Владимир Емельянов".

По данным адмирала, швартовые испытания новейшего корабля противоминной обороны (тральщика) проекта 12700 "Владимир Емельянов" начнутся в июне этого года, передает ТАСС.

После принятия в состав ВМФ "Владимир Емельянов" совершит переход на Черноморский флот.

"Владимир Емельянов" стал четвертым кораблем проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Спуск тральщика на воду состоялся 30 мая этого года. Свое имя корабль получил в честь Героя Социалистического труда, руководившего Средне-Невским судостроительным заводом, Владимира Александровича Емельянова.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" имеют водоизмещение 890 тонн, длину 62 метра и ширину 10 метров. Экипаж насчитывает 44 человека. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Для строительства корпуса кораблей проекта 12700 используется монолитный стеклопластик, который повышает безопасность тральщиков при поиске мин, а также продлевает срок службы.

Напомним, в январе в состав ВМФ России вошел новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Иван Антонов".

Антон Никитин