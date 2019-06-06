МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Опытные специалисты провели анализ полета, оценили состояние воздушного судна. А также изучили действия экипажа, наземных служб, пожарных и аварийно-спасательных команд.

Отмечается, что в предварительном отчете МАК будут также отражены оперативные рекомендации по безопасности полетов. Он был подготовлен в 30-дневный срок.

5 мая SSJ-100 c 73 пассажирами и пятью членами экипажа на борту вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в лайнер попала молния, из-за которой отключились автоматика и радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку и, несколько раз ударившись о взлетно-посадочную полосу, загорелся. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

17 мая МАК завершил расшифровку бортовых самописцев ("черных ящиков") лайнера.