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06.06.2019
Известия.ru

МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Опытные специалисты провели анализ полета, оценили состояние воздушного судна. А также изучили действия экипажа, наземных служб, пожарных и аварийно-спасательных команд.

Отмечается, что в предварительном отчете МАК будут также отражены оперативные рекомендации по безопасности полетов. Он был подготовлен в 30-дневный срок.

5 мая SSJ-100 c 73 пассажирами и пятью членами экипажа на борту вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в лайнер попала молния, из-за которой отключились автоматика и радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку и, несколько раз ударившись о взлетно-посадочную полосу, загорелся. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

17 мая МАК завершил расшифровку бортовых самописцев ("черных ящиков") лайнера.

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Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
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1 комментарий
№1
06.06.2019 17:33
а где выводы?
0
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