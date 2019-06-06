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06.06.2019
Lenta.ru

США раскрыли устройство гиперзвуковой ракетной батареи

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Источник изображения: Фото: @Ninja998998

Наземная батарея первого американского гиперзвукового оружия будет включать четыре пусковые установки TEL (Transporter Erector Launcher), каждая из которых будет устанавливаться на прицеп M870. Соответствующие подробности в мае раскрыл генерал-лейтенант армии США Нил Фургуд, пишет The Drive.

Один TEL получит пару готовых к запуску гиперзвуковых ракет, а также несколько дополнительных. Батарея будет интегрирована в автоматизированную систему AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data System). В качестве собственно гиперзвукового оружия планируется использовать глайдер HGB (Hypersonic Glide Body).

Первый тестовый пуск HGB с TEL запланирован на 2022 год. На опытно-боевое дежурство оружие может поступить уже в 2023 году. HGB с TEL в Пентагоне рассматривают как проверку конкретной реализации гиперзвуковых технологий. Основными конкурентами в данной сфере в США считают Россию и Китай.

В мае в Пентагоне заявили о готовности испытать гиперзвуковое оружие до конца 2019 года.

В апреле ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Воздушный старт
ГЗЛА
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