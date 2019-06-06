США раскрыли устройство гиперзвуковой ракетной батареи

Наземная батарея первого американского гиперзвукового оружия будет включать четыре пусковые установки TEL (Transporter Erector Launcher), каждая из которых будет устанавливаться на прицеп M870. Соответствующие подробности в мае раскрыл генерал-лейтенант армии США Нил Фургуд, пишет The Drive.

Один TEL получит пару готовых к запуску гиперзвуковых ракет, а также несколько дополнительных. Батарея будет интегрирована в автоматизированную систему AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data System). В качестве собственно гиперзвукового оружия планируется использовать глайдер HGB (Hypersonic Glide Body).

Первый тестовый пуск HGB с TEL запланирован на 2022 год. На опытно-боевое дежурство оружие может поступить уже в 2023 году. HGB с TEL в Пентагоне рассматривают как проверку конкретной реализации гиперзвуковых технологий. Основными конкурентами в данной сфере в США считают Россию и Китай.

В мае в Пентагоне заявили о готовности испытать гиперзвуковое оружие до конца 2019 года.

В апреле ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта.