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06.06.2019
bmpd.livejournal.com

Первый китайский ледокол собственной постройки вышел в море на ходовые испытания

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Первый китайский ледокол собственного производства вышел в море на ходовые испытания

31 мая 2019 года с верфи Jiangnan Shipyard (Цзяннаньского судостроительного завода) в Шанхае вышел в море на ходовые испытания первый ледокол национального производства "Сэюлун-2" (Снежный дракон).

Морской этап испытаний продлится 15 дней, в течение которых сдаточная команда проверит ходовые особенности и работу систем жизнеобеспечения корабля.

Строительство первого китайского отечественного ледокола началось в 2016 году. Спуск на воду был осуществлен 10 сентября 2018 года. Ранее сообщалось, что бюджет на строительство нового ледокола составил примерно 153 миллиона долларов США, а сам процесс занял 2 года. До настоящего момента у КНР было лишь одно научно-исследовательское судно ледового класса "Сюэлун", которое было построено на Украине в 1993 году Херсонским судостроительным заводом, а в 1994 году приобретено Китаем.

Длина - 122,5 метра;

Ширина - 22,3 метра;

Водоизмещение - 13 990 тонн;

Автономность - 20 тыс. морских миль;

Ледопроходимость - 1,5 м на скорость 3 узла

Ледовый класс - PC3;

ПУ - дизель-электрическая, 16-цилиндровые и 12-цилиндровые двигатели (Wartsila 32), 2х7,5 МВт Azipods;

Экипаж - 90 человек;

Страна производства - Китай (Jiangnan Shipyard Group);

Разработчик - Финляндия (Aker Arctic Technology);

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Украина
Финляндия
Продукция
HQ-10
Компании
Jiangnan Shipyard
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