Названы сроки принятия в состав ВМФ патрульного корабля "Дмитрий Рогачев"

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов на расширенном военном совете назвал сроки принятия в состав ВМФ первого серийного патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев".

По словам адмирала, подъем флага и прием патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" в состав ВМФ состоится в июне. В этом же месяце намечен спуск на воду малого ракетного корабля "Ингушетия" проекта 21631, передает ТАСС.

Оба корабля построены на Зеленодольском судостроительном заводе в республике Татарстан.

В ноябре прошлого года "Дмитрий Рогачев" успешно выполнил первые артиллерийские стрельбы на полигоне в Черном море.

На кораблях проекта 22160 предусмотрена возможность установки модульного контейнерного вооружения и оснащения, в том числе крылатых ракет "Калибр". Автономность и дальность плавания кораблей проекта 22160 составляет 60 суток и 6 тыс. морских миль соответственно, что значительно превышает показатели фрегатов проектов 11356 и 22350 гораздо большей размерности. До 2020 года Зеленодольский завод планирует передать ВМФ России шесть кораблей проекта 22160.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр "Буян-М") штатно оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК". Ранее в состав ВМФ России вошли семь МРК этого проекта.

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Антон Никитин