Мощный боевой модуль "Бурлак" помог бы унифицировать Т-72, Т-80 и Т-90

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В связи с возвращением в войска танков Т-80БВ и поступлением модернизированных Т-80БВМ в Сети в последнее время завязалась оживленная дискуссия по поводу необходимости унификации отечественной бронетанковой техники. "Вестник Мордовии" пытался раскрыть эту тему.

В то же время мы писали, что еще относительно недавно в России, в Омске, работали над унифицированным боевым модулем, который был способен значительно улучшить характеристики как Т-80, Т-72, так и Т-90. Данная тема носила название "Бурлак", в ней использовался опыт Объекта 640 "Черный Орел".

Боевой модуль должен был получить кормовой отсек башни, в котором размещался автомат заряжания, рассчитанный на работу с мощными удлиненными подкалиберными снарядами значительно повышенной бронепробиваемости.

Для снижения уязвимости кормового отсека на нем предусматривалась установка комплекса активной защиты, перехватывающего различные атакующие боеприпасы.

В лобовой части башни устанавливалась мощная динамическая защита. Командир машины получал в свое распоряжение панорамный прицел, а наводчик-оператор - ночной прицел с тепловизором. Дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7 мм находилась в специальном модуле. В качестве вооружения была выбрана 125-мм пушка с улучшенными характеристиками.

Как считалось, благодаря установке "Бурлака" на Т-80, Т-72 и Т-90, их защищенность и огневая мощь значительно бы усилились, и российские боевые машины превзошли бы американские "Абрамсы" и германские "Леопарды". При этом остались бы резервы для дальнейшего совершенствования. В частности, улучшения системы управления огнем.

Разработку перспективного боевого отделения в целях экономии средств прекратили около 10 лет назад и шанс по значительной унификации отечественных танков был упущен.