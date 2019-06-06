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06.06.2019
Интерфакс-АВН

В Сирию идет грузовое судно "Пижма" российской компании "Оборонлогистика"

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Судно "Пижма"
Судно "Пижма".
Источник изображения: fleetphoto.ru

Стамбул. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Судно "Пижма" российской компании "Оборонлогистика", направляющееся с грузом в Сирию, пройдя Черноморские проливы, проследовало в акваторию Средиземного моря, сообщили местные интернет-порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, судно, вышедшее из Новороссийска, идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

На верхней палубе судна было замечено большое количество большегрузных контейнеров.

По данным стамбульских сайтов, 5 мая через Черноморские проливы в Сирию также проследовало грузовое судно "Двиница-50" из состава вспомогательных сил Черноморского флота.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Проекты
ИТ
ЧФ
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