В Сирию идет грузовое судно "Пижма" российской компании "Оборонлогистика"
Судно "Пижма".
Источник изображения: fleetphoto.ru
Стамбул. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Судно "Пижма" российской компании "Оборонлогистика", направляющееся с грузом в Сирию, пройдя Черноморские проливы, проследовало в акваторию Средиземного моря, сообщили местные интернет-порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
По утверждению стамбульских сайтов, судно, вышедшее из Новороссийска, идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.
На верхней палубе судна было замечено большое количество большегрузных контейнеров.
По данным стамбульских сайтов, 5 мая через Черноморские проливы в Сирию также проследовало грузовое судно "Двиница-50" из состава вспомогательных сил Черноморского флота.
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