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06.06.2019
Интерфакс-АВН

ВМФ России примет участие в стратегическом учении "Центр-2019" - главком

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Николай Евменов. Архивное фото
Николай Евменов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Российский Военно-морской флот будет задействован в стратегических маневрах "Центр-2019", которые состоятся в сентябре, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Основными мероприятиями станут подготовка к главному военно-морскому параду, участие сил и войск Военно-морского флота в проведении "Международных армейских игр-2019", участие сил и войск в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", - цитирует в среду газета Минобороны РФ "Красная звезда" выступление Евменова на военном совете ВМФ РФ.

Накануне в департаменте информации Минобороны РФ сообщили, что в маневрах "Центр-2019" примут участие подразделения Воздушно-десантных войск России.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что манёвры "Центр-2019" пройдут не только на территории России, но и на полигонах государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основной этап учения состоится на Донгузском полигоне в Оренбургской области.

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Россия
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Минoбороны РФ
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