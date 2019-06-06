ВМФ России примет участие в стратегическом учении "Центр-2019" - главком

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Российский Военно-морской флот будет задействован в стратегических маневрах "Центр-2019", которые состоятся в сентябре, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Основными мероприятиями станут подготовка к главному военно-морскому параду, участие сил и войск Военно-морского флота в проведении "Международных армейских игр-2019", участие сил и войск в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", - цитирует в среду газета Минобороны РФ "Красная звезда" выступление Евменова на военном совете ВМФ РФ.

Накануне в департаменте информации Минобороны РФ сообщили, что в маневрах "Центр-2019" примут участие подразделения Воздушно-десантных войск России.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что манёвры "Центр-2019" пройдут не только на территории России, но и на полигонах государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основной этап учения состоится на Донгузском полигоне в Оренбургской области.