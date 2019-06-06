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06.06.2019
Известия.ru

Столтенберг призвал Россию проявить "политическую волю" для спасения ДРСМД

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию проявить "политическую волю" для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Я призываю Россию продемонстрировать политическую волю — сохранить договор, вернувшись к его выполнению", — цитирует Столтенберга "РИА Новости" во вторник, 4 июня.

30 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия соглашения. В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отметил, что Совет Федерации поддержит закон о приостановке документа.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
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