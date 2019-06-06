Командир на автопилоте: управлять армиями поможет компьютер

Штаб 6-й общевойсковой армии в Санкт-Петербурге получит уникальную автоматизированную систему управления войсками (АСУВ), сообщили "Известиям" в Минобороны. В войсках она уже получила неофициальное название "Штаб звездных войн". Высокотехнологичная система позволит командованию видеть действия каждого подразделения. Внедрение новых АСУ, по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, повысит быстроту и надежность управления войсками.

Штаб 6-й общевойсковой армии в Санкт-Петербурге получит уникальную автоматизированную систему управления войсками (АСУВ), сообщили "Известиям" в Минобороны. В войсках она уже получила неофициальное название "Штаб звездных войн". Высокотехнологичная система позволит командованию видеть действия каждого подразделения. Внедрение новых АСУ, по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, повысит быстроту и надежность управления войсками.

Создание новейшей автоматизированной системы управления войсками в 6-й армии началось в 2019 году. Отдельные его элементы прошли проверку в ходе нескольких учений, а работы по интеграции системы завершатся до конца года, уточнили в Минобороны.

В перспективе "Штаб звездных войн" появится в каждой общевойсковой армии. В экспериментальном порядке эта система уже обкатывалась в 1-й гвардейской танковой армии. Она создана на базе АСУВ "Акация-М", на закупку которой в прошлом году военное ведомство выделило более 21 млрд рублей.

Новая система предназначена для управления войсками при ведении боевых действий, проведения миротворческих, специальных, а также гуманитарных операций. АСУВ может параллельно использовать все виды связи, в том числе космическую спутниковую, радиорелейную и проводную, а также глобальную навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС. С помощью закрытых каналов радио- и спутниковой связи АСУВ собирает данные, которые создают единое информационное поле.

Система обеспечивает непрерывный обмен данными между командными пунктами и штабами. В нее также интегрированы средства разведки, в том числе спутники и беспилотные летательные аппараты. Это позволяет в режиме реального времени непрерывно получать и анализировать данные о текущей обстановке.

В первую очередь АСУВ собирает информацию о действиях противника, затем — о воздушной, наземной, помеховой, радиационной, химической и бактериологической ситуации в районе дислокации армии. Также обобщаются данные о готовности техники, наличии боеприпасов и горюче-смазочных материалов и даже о морально-психологическом состоянии личного состава.

Эти сведения в режиме реального времени обновляются и выводятся на электронную карту, что позволяет принимать решения в соответствии с текущей обстановкой. Все средства обмена информацией встроены в единый информационный контур, что дает возможность оперативно вносить изменения в документы, распоряжения и приказы. Так, при необходимости командующий армией может взять управление любым подразделением на себя.

АСУВ по закрытым высокоскоростным каналам связи может непрерывно получать информацию из Национального центра обороны, а также от других штабов. Благодаря этому командующий и штаб армии могут управлять разнородными группировками войск, куда входят, например, части и соединения Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

Опытная эксплуатация автоматизированной системы управления войсками показала, что электроника позволяет сократить цикл боевого управления в два и более раз, рассказал "Известиям" военный эксперт Виктор Мураховский.

— В новой системе применяется так называемый сетецентрический принцип управления, когда все структурные элементы завязаны вместе, — пояснил он. — Она интегрируется с АСУВ других видов вооруженных сил и родов войск, в том числе ВДВ, ВКС, ВМФ и ПВО. Система помогает при решении самых разных задач — от расчетов военных потенциалов и моделирования боевых действий, до организации маршев или подвоза продовольствия на передовую.

Новая АСУВ должна значительно повысить качество управления за счет сокращения времени приказов и работы системы поддержки принятия решений. Благодаря ей командиры всех уровней получают возможность быстро реагировать на изменения обстановки. Всё это в комплексе позволяет быть на шаг впереди противника. Это поможет захватить и удерживать инициативу на поле боя, считает Виктор Мураховский.

В Вооруженных силах сейчас насчитывается 12 общевойсковых и танковых армий: две в Центральном, четыре в Восточном и по три в Западном и Южном военных округах. В состав общевойсковой армии обычно входит три-четыре соединения: мотострелковые и танковые дивизии или бригады, а также ракетные и артиллерийские бригады, бригады ПВО, инженерно-саперные полки и другие воинские части.