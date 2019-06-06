По Тихому до Курил: новые "десантники" усилят дальневосточные рубежи

Два новейших больших десантных корабля (БДК) типа "Иван Грен" войдут в состав Тихоокеанского флота. Речь идет о проектах, за закладкой которых на калининградском заводе "Янтарь" в апреле нынешнего года в режиме телемоста наблюдал Владимир Путин, сообщили "Известиям" в Главкомате ВМФ. На флоте эти БДК уже получили название "президентский десант". Уже известно, что по сравнению с первыми кораблями проекта 11711 их характеристики будут значительно улучшены.

Два новейших больших десантных корабля (БДК) типа "Иван Грен" войдут в состав Тихоокеанского флота. Речь идет о проектах, за закладкой которых на калининградском заводе "Янтарь" в апреле нынешнего года в режиме телемоста наблюдал Владимир Путин, сообщили "Известиям" в Главкомате ВМФ. На флоте эти БДК уже получили название "президентский десант". Уже известно, что по сравнению с первыми кораблями проекта 11711 их характеристики будут значительно улучшены.

Дальневосточные связи

Первые два корабля проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов" усилят Северный флот. Третий и четвертый БДК, которые войдут в состав Тихоокеанского флота, будут названы в честь участников Великой Отечественной и Советско–японской войн. Один из них получит имя Владимира Андреева — советского адмирала, который в 1945 году отвечал за проведение операции по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. Второй назовут в честь Героя Советского Союза генерал-майора Василия Трушина, который, командуя бригадой морских пехотинцев, захватил японскую базу Сейсин в Корее.

Большие десантные корабли, способные действовать в океанической зоне, нужны в первую очередь Тихоокеанскому и Северному флотам, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

– Силы Черноморского и Балтийского флотов действуют во внутренних морях - здесь не надо высаживать десанты на большом удалении от баз, поэтому достаточно средних и малых кораблей, - рассказал он "Известиям". - У Северного и Тихоокеанского флота другая глубина операций. Десантные корабли на Дальнем Востоке должны быть готовы к дальним походам: пересечь Японское море, выйти в Тихий океан, при необходимости быстро усилить гарнизоны на Курилах. Новые БДК могут перевозить батальонную группу с тяжелой техникой, а это достаточно грозная сила, которая может повлиять на развитие ситуации в том или ином районе.

Комфортнее "Тапира"

Большие десантные корабли типа "Иван Грен" – дальнейшее развитие советских БДК проекта 1171 "Тапир". Спроектированный в 1998 году, "Иван Грен" должен был обладать мощным вооружением, включая системы ПВО. В 2004-м его начали строить именно по этой концепции, но уже в 2006 году от большей части вооружения решили отказаться: прикрытие при десантировании должны были выполнять корабли сопровождения. В таком виде первый БДК и был спущен на воду 18 мая 2012 года в Калининграде, флоту его передали прошлым летом). Планируется, что в этом году военные моряки получат второй корабль этого проекта – "Петр Моргунов".

Справка "Известий" Новый БДК рассчитан для действий в дальней океанской зоне. Численность экипажа - 100 человек. Водоизмещение корабля – пять тыс. т, длина – 120 м, ширина – 16,5 м. Корабль может пройти до 6,5 тыс. км со скоростью до 18 узлов, находясь в автономном плавании до 30 дней. На БДК проекта 11711 есть тренажерный зал и столовая, а его кубрики и каюты более комфортабельны, чем на "Тапирах".

БДК могут брать на борт до 300 морских пехотинцев, а также 13 боевых танков, либо до 36 БТР или БМП. Также на корабле есть крытый ангар и взлетная площадка для вертолетов, что позволяет принять два транспортно-боевых Ка-29 либо поисково-спасательных Ка-27. В случае необходимости на БДК может разместиться и новый морской ударный вертолет Ка-52К "Катран".

Техника будет загружаться на борт либо по аппарелям, либо с помощью специального крана, который опускает ее в внутрь через специальный люк на верхней палубе. Для высадки десанта БДК не обязательно "заползать" носом на берег. Тяжелая техника и личный состав покидает корабль через специальные носовые створки, из которых на воду выдвигаются понтоны: такой способ снижает возможность посадки на мель и исключает потерю танков и другой бронетехники.

Новые БДК имеют неплохое вооружение в сравнении с "десантниками" того же класса - артиллерийские установки с автоматическими пушками калибром 30 мм и 14,5-мм пулеметы Владимирова. В их трюмах и на верхней палубе можно перевозить различные грузы, в том числе стандартные 20-футовые морские контейнеры. Именно в них монтируются пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

Недавно судостроители передали Тихоокеанскому флоту корветы проекта 20380 "Совершенный" и "Громкий". Был модернизирован корабль слежения за космической обстановкой "Маршал Крылов", не имеющий аналогов в мире - его аппаратура позволяет в режиме реального времени управлять кораблями, самолетами, сухопутными силами, а также космическим вооружением. Этот корабль может решать не только военные задачи. Он будет использоваться Роскосмосом для отслеживания пусков ракет с космодрома Восточный.