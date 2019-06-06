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06.06.2019
Lenta.ru

В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"

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Источник изображения: Фото: Роман Владимиров / РИА Новости

Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник "Звезда".

"Гравитационное оружие страшнее и эффективнее всего того, что может предложить военная мысль сегодняшнего дня", — утверждается в статье.

Еженедельник пишет, что "при этом не будут наблюдаться никакие вторичные эффекты, подобные радиоактивному заражению местности. "Теория для создания подобного оружия разработана еще в середине восьмидесятых годов прошлого века белорусским ученым профессором Альбертом Вейником. А метод классического математического анализа, примененный Владимиром Леоновым, открывает нам дорогу в новую эпоху со столь же фантастическими, как и в равной мере ужасающими перспективами", — пишет "Звезда".

Сама публикация издания рассказывает о "квантовом двигателе", созданном "отцом теории нереактивного движения в безопорном пространстве" Владимиром Леоновым, идеи которого заимствовали американцы и китайцы. "Комиссия по лженауке не смогла представить доказательства о неэффективности его изобретения. Гениального ученого обвиняли в шарлатанстве, в подделке результатов, физически не давали ему средств для продолжения исследований", — утверждается в статье.

В апреле в официальном журнале Минобороны России "Армейский вестник" появилась публикация, в которой утверждалось, что российских военных обучают боевым методикам парапсихологии.

В марте в журнале "Воздушно-космическая сфера", входящем в список Высшей аттестационной комиссии (ВАК), вышла статья с соавторством Леонова, где говорилось о разработанном в России неракетном нереактивном "квантовом двигателе", который в ходе испытаний 3 марта 2018 года развил удельную силу тяги в 115 ньютонов на киловатт — в 165 раз выше, чем у известных жидкостных ракетных двигателей (ЖРД).

Данная публикация была раскритикована экспертами.

Теория термодинамики реальных процессов (ТРП) Вейника названа советскими физиками-теоретиками Львом Питаевским (действующий редактор десятитомного "Курса теоретической физики" Льва Ландау и Евгения Лифшица) и Исааком Халатниковым "средневековым схоластическим бредом".

Концепция Леонова также считается лженаучной, поскольку предполагает существование в природе пятой фундаментальной силы, тогда как в действительности таковых только четыре.

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1 комментарий
№1
06.06.2019 17:41
вот чего спорить, когда есть эксперименты?
повторяемость, результат есть?
проверить можно и вопроизвести? тогда да
или нет
0
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