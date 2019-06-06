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06.06.2019
Военно-промышленный курьер

Военные танкеры для ВМС Индии будет строить Турция

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Источник изображения: vpk-news.ru

Объединяющий пять ведущих верфей Турции консорциум TAIS выиграл тендер на поставку ВМС Индии пяти танкеров.

Как сообщает Navy Recognition, стоимость контракта составит около $ 2,3 млрд.

По условиям сделки, строительство судов пройдет на индийских верфях в рамках соглашения о передаче технологий. Турецкий консорциум TAIS возьмет на себя проектирование танкеров, планирование и управление производством, закупку материалов и оборудования. Согласно контракту, турецким специалистам предстоит также модернизировать индийские верфи под задачи программы строительства пяти вспомогательных судов.

Отмечается, что программа постройки танкеров рассчитана на восемь лет. Сумму контракта турецкий консорциум TAIS разделит с индийскими судостроителями. В качестве генподрядчика выступит соучредитель TAIS - компания Anadolu Deniz naat Kzaklar. Ее генеральный директор Суалп Уркмаз заявил, что турецкому консорциуму удалось выиграть тендер на одном из самых сложных рынков в мире, выдержав конкуренцию с крупнейшими зарубежными конкурентами.

"Мы показали, на что способны турецкие корабелы", - подчеркнул он.

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Страны
Индия
Турция
Продукция
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