В РКК "Энергия" похитили оборудование для космической техники

С территории РКК "Энергия" в подмосковном Королеве неизвестные во время майских праздников похитили оборудование для космической техники. Стоимость похищенного может составлять миллионы рублей, сообщает РБК.

По словам источника издания в "Роскосмосе", проникновение на территорию предприятия было зафиксировано камерами наблюдения. Министерство внутренних дел России начало доследственную проверку.

Подробности и размер причиненного ущерба не уточняются, однако другой источник РБК сказал, что оценить стоимость похищенного на данный момент затруднительно. "Унесли три мешка плат. После этого инцидента вышло распоряжение генерального директора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников. После произошедшего на месте происшествия установили сигнализацию", — добавил он.

Речь идет о краже электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетического модуля, который предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией) и швейцарских приборов.

По словам директора конструкторской компании "Космокурс" Павла Пушкина, российская плата space-класса может стоить от сотни тысяч до миллиона рублей. При этом реализовать их за эти деньги, по его словам, вряд ли получится, так как они ценны специальной стойкостью, которая "только в космосе нужна".

Создатель сообщества "Открытый космос" Виталий Егоров заявил РБК, что, учитывая высокую стоимость электроники космического назначения, ущерб может достигать десятков миллионов рублей.

10 ноября 2018 года стало известно, что РКК "Энергия" планирует создать консорциум космической робототехники для поддержки экипажей перспективного корабля "Федерация". Тестовый беспилотный полет "Федерации" намечен на 2022 год.

РКК "Энергия" — одно из ведущих предприятий космической промышленности СССР и России, главное здание которого расположено в подмосковном Королеве. Является головным предприятием по пилотируемым космическим системам.