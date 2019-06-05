Цена государственного оборонного заказа
В Москве 27 – 28 июня состоится новый семинар для заказчиков и исполнителей ГОЗ «Цена государственного оборонного заказа - процесс формирования цены, подготовка РКМ, раздельный учет и состав затрат по новым правилам»
В ходе мероприятия будут разобраны наиболее важные и актуальные темы в сфере государственного оборонного заказа, в том числе:
- единый нормативный правовой акт, регламентирующий порядок прогнозирования, регистрации и определения цен в 2019 году;
- подготовка расчетно-калькуляционных материалов для формирования цен государственных контрактов, контрактов;
- применение нового порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции;
- регламент и методика заполнения отчета об исполнении контракта с практическими примерами заполнения;
- особенности и практика осуществления государственного контроля в сфере государственного оборонного заказа (в том числе ответственность должностных лиц за срывы госконтрактов и проведение плановых, внеплановых проверок на предприятиях ОПК);
- автоматизация раздельного учета – готовые решения.
Особое внимание будет уделено вопросам доведения новых требований в области формирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ (в том числе с учетом новых нормативно правовых документов, планируемых к принятию) предоставления отчетов об исполнении государственных контрактов, ведения раздельного учета на предприятиях, выполняющих ГОЗ и устранению проблемных вопросов, связанных с взаимоотношениями с военными представительствами Министерства обороны Российской Федерации.
Традиционно будет проведен Мастер-класс по заполнению Отчета об исполнении государственного контракта, контракта (в соответствии с последними изменениями законодательства) с полным разбором типичных ошибок.
|Практический семинар для заказчиков и исполнителей государственного оборонного заказа.
|Источник: http://www.krikunov.ru
Также, в ходе мероприятия будет представлена инструкция по подготовке расчетно-калькуляционных материалов с учетом вступления в силу нового порядка определения состава затрат (приказ Минпромторга России № 334).
У наших участников существует уникальная возможность задать свои вопросы напрямую и получить ответы из «первых уст», в том числе во время проведения Брифинга с представителями федеральных органов исполнительной власти и экспертами, на котором состоится разбор конкретных ситуаций из практики участников.
Более того, одной из основных целей семинара является снятие проблемных вопросов, с которыми предприятия промышленности сталкиваются в ходе своей текущей деятельности при выполнении государственного оборонного заказа. Участникам будут доведены последние требования законодательства и даны инструкции по их применению напрямую от авторов нормативно-правовых документов. Кроме того, нашими экспертами будут даны рекомендации по порядку взаимодействия с заказчиками и исполнителями ГОЗ при заключении и исполнении контрактов.
Мероприятие проводится при участии Союза машиностроителей России, Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» и ФГУП «ВНИИ «Центр», уполномоченным Министерством промышленности и торговли Российской Федерации осуществлять мониторинг реализации положений Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Организатором мероприятия является ООО «КП Консалтинг».
Актуальное расписание ближайших мероприятий.
Контакты:
- руководитель отдела организации и проведения мероприятий - Клочкова Мария Сергеевна
- e-mail: mail@krikunov.ru
- тел. 8 (499) 264-77-92, 8 (903) 152-30-94.
- место проведения мероприятия г. Москва, ФГУП «ВНИИ «Центр» ул. Садовая - Кудринская, д.11, стр.1
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Традиционно будет проведен Мастер-класс по заполнению Отчета об исполнении государственного контракта, контракта (в соответствии с последними изменениями законодательства) с полным разбором типичных ошибок.
Большая редкость в наше время, чтобы можно было увидеть и обсудить в режиме диалога непосредственно работу по исполнению федерального закона, по подготовке отчета, который собственно в федеральные ведомства и идёт.