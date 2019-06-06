Aftonbladet (Швеция): российские связи секретной шведской группы военных

Шведские СМИ выяснили, что некая секретная группа офицеров запаса пытается втайне повлиять на НАТО. Она называет себя "Кругом золотого льва" и поддерживает связь с Россией. В группу входят офицеры запаса из Норвегии, ЮАР, Швеции, Германии, Болгарии и США. Некоторые политологи очень встревожены тем, что эти авторитетные офицеры открыто симпатизируют России, пишет "Афтонбладет".

Секретная группа шведских офицеров запаса пытается втайне повлиять на НАТО.

Они называют себя "Кругом золотого льва" (Circle of the Golden Lion) и поддерживают связь с Россией. Информация об этом появилась в программе "Холодные факты" (Kalla Fakta) на канале ТВ4 (TV4).

Деятельность этой группы следует изучить на предмет потенциального риска в области политики безопасности, считает политолог Андерс Вестхольм (Anders Westholm).

В "Круг золотого льва" входят офицеры запаса из Норвегии, ЮАР, Швеции, Германии, Болгарии и США. У группы 14 командиров и один главнокомандующий. Их цель - проникнуть в Международную конфедерацию офицеров резерва НАТО (сокращенно CIOR).

Все 15 входят или входили в руководящий совет Международной конфедерации офицеров резерва НАТО. Высшие руководящие органы НАТО принимают советы и пользуются анализами CIOR. Сейчас в роли постоянного представителя CIOR в НАТО выступает Бен Джонкерс (Ben Jonckers), один из командиров "Круга золотого льва".

Шведы входили в состав группы

В 2017 году в состав секретной группы входили девять шведских офицеров запаса, согласно информации из списка, который раздобыли журналисты "Холодных фактов". Они работают или работали в области разведки, авиабезопасности, оборонной индустрии и в оперативном отделе Главного штаба шведских вооруженных сил.

Вот что один из этих шведов на условиях анонимности говорит о "Круге золотого льва":

"Ты ведь знаешь, кто туда входит, и знаешь, что это твои единомышленники. Если что-то идет не так, то для всеобщего блага нужно позаботиться, чтобы это не витало в воздухе слишком долго".

Он подтвердил, что группа - это платформа влияния, и все, что обсуждается в ней, держится в секрете, чтобы не было проблем с национальным законодательством и официальными властями.

Швед, у которого взяли интервью, пытался завербовать в группу "Круг золотого льва" офицера запаса Йоргена Хольмлунда (Jörgen Holmlund). Тот работает комендантом в Национальном оперативном отделе полиции Швеции. Хольмлунду сообщили, что в реальности решения в CIOR принимаются членами секретной группы. Он отказался в нее вступать, а о своей реакции рассказывает так:

"Это неправда, так быть не должно".

Тайный устав: "Нужно обмениваться информацией"

Хольмлунд сообщил о предложении тогдашнему главе Военной академии Хальмстада Ульфу Юханссону (Ulf Johansson), который ответил:

"Ни в какие секретные группы тебе вступать нельзя".

Согласно тайному уставу "Круга", его члены должны подписать соглашение, обмениваться информацией и работать в соответствии с двухгодичным планом.

Когда "Холодные факты" связались с вооруженными силами Швеции, им сообщили, что власти уже полгода знают о существовании "Круга золотого льва", но:

"Мы считаем, что это свободное объединение товарищеского характера".

"Группа представляет собой потенциальную угрозу безопасности"

Профессор политологии Андерс Вестхольм (Anders Westholm), который изучает вопросы власти и демократии, с этим не согласен. По его мнению, деятельность группы может привести к принятию ошибочных политических решений, в том числе и вооруженными силами страны.

"Если появляется информация, что шведские офицеры вместе с офицерами из других стран состоят в тайной организации, за деятельностью которой не могут следить наши вооруженные силы, это дело нужно расследовать на предмет потенциального риска для безопасности", - говорит Вестхольм.

"Круг золотого льва" был основан по болгарской инициативе в качестве параллельной руководящей группы в рамках CIOR. "Холодные факты" связались с его основателем генералом Константином Поповым.

"Организация уже пять лет как закрыта", - сказал он и положил трубку.

"Открыто симпатизируют России"

Кроме того, Попов - председатель болгарской организации резервистов, которые одобряют старый Варшавский договор:

"Они недружелюбно относятся к НАТО", - говорит Велизар Шаламанов, сотрудник болгарской Академии наук.

Родственник Попова Димитар Попов тоже входит в эту организацию резервистов. Кроме того, он был президентом всей Международной конфедерации офицеров резерва НАТО.

Тогдашний болгарский министр обороны Николай Ненчев предостерегал НАТО, когда Димитар и Константин Поповы появились в CIOR.

"Очень тревожно, что многие из их офицеров-резервистов питают ностальгические чувства к коммунистическому прошлому страны и открыто симпатизируют России".

Юаким Керпнер (Joachim Kerpner)