Поставка украинских станковых противопехотных гранатометов УАГ-40 через Белоруссию в Нигерию

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Тернистый путь гранатометов Ленкузни УАГ-40 через Беларусь в Нигерию до окончания испытаний

УАГ-40 армии Нигерии , апрель 2016 г.

В сентябре 2015 г. Государственная Компания "Укрспецэкспорт" экспортировала наземным транспортом в Минск для Государственного Внешнеторгового Унитарного Предприятия "Белвнешпромсервис" 18 шт. "Изделие УАГ-40". Изделие используется как автоматический гранатомет. Производитель - ПАО "Завод Ленинская Кузница" (ныне "Кузница на Рыбальском").

Вес - 882,0 КГ.

Уже весной следующего года указанные "изделия" "засветились" на фотографиях из Нигерии, где использовались вначале военнослужащими Национальной Армии, а затем после ряда поражений и затрофеившими их боевиками радикального движения "Боко-Харам".

Напомним, что 40-мм автоматический гранатомет УАГ-40 официально принят на вооружение Вооруженных Сил Украины только в 2017 г., после завершения государственных испытаний.

Тактико-технические характеристики

Калибр, мм: 40х53

Механизм: свободный затвор, стрельба из открытого затвора

Максимальная длина, мм: 960

Длина ствола, мм: 460

Шаг нарезов, мм: 1220

Количество нарезов: 6/12/24

Начальная скорость гранаты, м/с: 240

Темп стрельбы, выстр/мин .: 400

Прицельная дальность, м: 1500

Максимальная дальность выстрела, м: 2200

Масса без боеприпасов и станка, кг: 17

Масса станка-треноги, кг: 14

Производство гранатометов и боеприпасов налажено на киевском ПАО "Завод "Кузня на Рыбальском". Среди номенклатуры выстрелов 40х53 мм, производимых предприятием - осколочно-фугасный ВГОФ-40 (радиус поражения 10 м), осколочно-кумулятивный ВГОК-40 (бронепробиваемость до 80 мм) и инертный (тренировочный) ВГИ.