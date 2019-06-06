Войти
06.06.2019
Lenta.ru

В России нашли "страшное оружие завтрашнего дня"

799
0
0
Источник изображения: Кадр: Россия 1 / YouTube

Боевой лазер по праву считается страшным оружием завтрашнего дня, заявил "Звезде" руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Вполне возможно, что через 10-15 лет лазерное оружие может обрести статус некоего сдерживающего фактора, какой имеет ядерное оружие. И те государства, которые будут иметь его в своих вооруженных силах, разумеется, будут иметь больше военного преимущества и геополитического, как следствие, над своими, так сказать, зарубежными партнерами", — сказал эксперт.

По его словам, боевой лазер способен уничтожать спутники на околоземной орбите, выводить из строя электронику космических аппаратов и выступать поражающим фактором в воздушном бою. Мировыми лидерами в разработке подобного оружия Михайлов назвал Россию и США, а также, возможно, Китай.

"Пока об официальном поступлении в войска лазерного военного устройства сообщила одна Россия. Американцы только заявляют о конце испытаний, которые закончатся примерно через полтора-два года", — считает эксперт.

23 апреля на полигоне "Белые пески" в штате Нью-Мексико ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для уничтожения ракет воздушного старта.

В декабре 2018 года официальный печатный орган Министерства обороны России газета "Красная Звезда" написал, что в стране заступили на опытно-боевое дежурство наземные лазерные комплексы "Пересвет".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мексика
Россия
США
Продукция
Пересвет
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Воздушный старт
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
02.05.2019
Ядерный арсенал США насчитывает около четырех тысяч боеголовок - эксперты
24.03.2015
Технологии будущего и вооружения России
16.12.2013
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться
03.12.2012
Стратегическая стабильность в XXI веке
08.11.2012
Уязвимая Америка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 20:43
  • 6
Никакого "Форта Трампа" - США требуют у поляков вернуть еврейское имущество
  • 06.06 20:03
  • 1
На МВТФ "Армия-2019" ВДВ представят бронеавтомобиль "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 06.06 19:55
  • 1
В войска ЮВО поступило более 10 ед. ПТРК "Штурм-С"
  • 06.06 19:42
  • 2
Кабмин поручил до конца года рассчитаться по контракту на ремонт здания Роскосмоса
  • 06.06 19:41
  • 1
Ракетные войска получат до конца года более 30 баллистических ракет
  • 06.06 19:26
  • 3
Чем хорош новый "Калаш"
  • 06.06 19:10
  • 1
Командир на автопилоте: управлять армиями поможет компьютер
  • 06.06 19:01
  • 6
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 06.06 18:57
  • 4
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 06.06 17:41
  • 1
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 06.06 17:40
  • 7
Заявлено о рекордном росте экономики РФ за 6 лет
  • 06.06 17:39
  • 1
Эффектный пуск неизвестной ракеты
  • 06.06 17:33
  • 1
МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
  • 06.06 17:31
  • 1
Тимати резко ответил на критику выпущенной вместе с Минобороны коллекции одежды
  • 06.06 16:55
  • 8
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!