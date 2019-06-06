В России нашли "страшное оружие завтрашнего дня"

Боевой лазер по праву считается страшным оружием завтрашнего дня, заявил "Звезде" руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Вполне возможно, что через 10-15 лет лазерное оружие может обрести статус некоего сдерживающего фактора, какой имеет ядерное оружие. И те государства, которые будут иметь его в своих вооруженных силах, разумеется, будут иметь больше военного преимущества и геополитического, как следствие, над своими, так сказать, зарубежными партнерами", — сказал эксперт.

По его словам, боевой лазер способен уничтожать спутники на околоземной орбите, выводить из строя электронику космических аппаратов и выступать поражающим фактором в воздушном бою. Мировыми лидерами в разработке подобного оружия Михайлов назвал Россию и США, а также, возможно, Китай.

"Пока об официальном поступлении в войска лазерного военного устройства сообщила одна Россия. Американцы только заявляют о конце испытаний, которые закончатся примерно через полтора-два года", — считает эксперт.

23 апреля на полигоне "Белые пески" в штате Нью-Мексико ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для уничтожения ракет воздушного старта.

В декабре 2018 года официальный печатный орган Министерства обороны России газета "Красная Звезда" написал, что в стране заступили на опытно-боевое дежурство наземные лазерные комплексы "Пересвет".