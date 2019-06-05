Японцы создали суперсталь — вдвое прочнее и легче обычной

Инженеры японской Nippon Steel «переизобрели» сталь, сделав ее почти в два раза прочнее. Это поможет компании выжить в условиях, когда ее основные клиенты — автомобильные компании — все чаще предпочитают алюминий.

На протяжении десятилетий сталь оставалась самым популярным материалом в автомобилестроении. Однако теперь производители все чаще отказываются от этого металла, поскольку он слишком тяжел для производства электромобилей и экономичных машин с ДВС.

Это тревожные новости для японской сталелитейной корпорации Nippon Steel, которая поставляет автопроизводителям около 30% своей продукции, сообщает Bloomberg. В попытке сохранить клиентов японская корпорация в апреле прошлого года открыла исследовательский отдел, сотрудники которого должны были «переизобрести» сталь, сделав ее более легкой.

В начале этого года были обнародованы первые результаты этих изысканий. Инженеры Nippon Steel создали комбинацию из нескольких современных сортов стали.

Полученный материал обладает прочностью на растяжение в 2000 МПа — в несколько раз выше, чем у традиционной стали.

«Суперсталь» стала основой для цельнометаллического автомобильного кузова, который весит на 30% меньше обычного. За счет высокой прочности в конструкции можно использовать более тонкие арматурные стержни и кузовные панели.

По мнению инженеров Nippon Steel, идея о том, что сталь морально устарела, не соответствует действительности. Благодаря новым разработкам этому металлу удастся на равных конкурировать с алюминием, углеродным волокном, магнием и другими легкими конструкционными материалами.

Исследователи из США разработали новый экологически чистый материал для строительства зданий — специально обработанную древесину. По некоторым показателям прочности она превосходит титан, а также отражает солнечные лучи и рассеивает избыток тепла.

Сергей Коленов