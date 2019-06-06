"Бардак полный": кто ограбил Роскосмос
Эксперт оценил проникновение похитителей в РКК "Энергия"
Неизвестные незаконно проникли на территорию РКК "Энергия". В Роскосмосе подтвердили проникновение на предприятие, уточнив, что не вся информация в СМИ соответствует действительности.
После сообщений в СМИ в госкорпорации Роскосмос подтвердили информацию о том, что неизвестные люди незаконно проникли на территорию Ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве.
Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения. Более подробную информацию в Роскосмосе раскрывать не стали, поскольку полиция завершает доследственную проверку по данному факту. Ранее РБК сообщило о проникновении на территорию корпорации, которое произошло еще с 1 по 5 мая и было зафиксировано камерами наружного наблюдения.
Речь шла о краже электронных плат для космической техники, в том числе - для оснащения научно-энергетического модуля, и швейцарских приборов.
После произошедшего на месте происшествия установили сигнализацию", - сообщил источник.
"Принимая во внимание, что в настоящее время органами полиции завершается доследственная проверка по данному факту, комментировать подробности происшествия не представляется возможным", - заявили РИА "Новости" в госкорпорации. Там уточнили, что опубликованная в ряде СМИ информация о происшествии в основном не соответствует действительности.
Ведь это режимное предприятие, а не какая-то трикотажная фабрика, - пояснил "Газете.Ru" эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. - Майские праздники, осталась только охрана. Люди это знали, и получается, что заходи и бери - можно вытащить, все, что угодно".
Расположенная в подмосковном Королеве РКК "Энергия" - стратегическое предприятие, головное по пилотируемым космическим системам. Здесь собираются пилотируемые космические корабли "Союз" и грузовые корабли "Прогресс". Предприятие является головным по управлению российским сегментом Международной космической станции.
РКК "Энергия" - один из двух главных должников в госкорпорации, совокупная долговая нагрузка которой на январь 2019 года оценивалась в 200 млрд рублей.
В ноябре 2018 года бывший директор РКК Сергей Романов охарактеризовал ситуацию на предприятии в интервью "Коммерсанту". "Ситуация на нашем предприятии очень и очень сложная. Причины самые разнообразные, но их итог сводится к тому, что сроки выполнения основных проектов, по сути, сорваны. Это и многофункциональный лабораторный модуль, и научно-энергетический модуль и перспективный корабль "Федерация"., - сказал Романов.
- Плюс на это накладывается плачевное финансовое положение, которое сильно обременено долгами "Морского старта" и необходимостью восстановления двух спутников за свой счет - египетского EgyptSat и ангольского AngoSat. Есть у нас очень важная тема по созданию комплекса нового разгонного блока - там сроки сорваны, я бы сказал, полностью. Скажу вам честно, я думал, что представляю масштабы бедствия, но когда во все это окунулся, то понял, что они гораздо глубже и сложнее.
Вопрос о культуре производства на РКК "Энергия" остро встал в середине осени 2018 года после того,
История эта началась еще 30 августа, когда в ЦУПе узнали о том, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. В то время на МКС находились шесть космонавтов.
Обнаружение просверленного отверстия стало темой номер один в освещении деятельности Роскосмоса до середины октября. СМИ выдвигали различные версии, а сам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин не исключил, что сверлить обшивку могли не на Земле, а в космосе, кто-то из членов экипажа.
Созданная Роскосмосом комиссия, расследующая появление дыры в обшивке "Союза" исключила производственный брак как причину происшествия. При этом Роскосмос исключал появление дыры на этапах сборки "Союза" в РКК "Энергия" в подмосковном Королеве.
Чтобы продемонстрировать процесс сборки корабля, 18 сентября руководство Роскосмоса пригласило журналистов в РКК "Энергия", чтобы показать этапы сборки и ознакомить их с культурой производства на предприятии.
Впрочем, с аргументом корреспондента "Газеты.Ru", что не так давно в ракете "Протон" штатные же сотрудники вбивали вверх ногами датчики и использовали не тот припой, что привело к аварии и переборке всех ракет, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин согласился.
В январе Рогозин обещал назвать причины появления дыры в "Союзе" в течение "ближайших недель". Однако до сих о главной загадке, которая немало подпортила репутацию Роскосмоса, в госкорпорации молчат.
Отдел "Наука"
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А как можно оправдаться за срывы сроков?
Интересно послушать, что скажет на это главный защитник Роскосмоса на этом форуме.
Ведь это режимное предприятие, а не какая-то трикотажная фабрика, - пояснил "Газете.Ru" эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.
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