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06.06.2019
Газета.ru

"Бардак полный": кто ограбил Роскосмос

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Источник изображения: gazeta.ru

Эксперт оценил проникновение похитителей в РКК "Энергия"

Неизвестные незаконно проникли на территорию РКК "Энергия". В Роскосмосе подтвердили проникновение на предприятие, уточнив, что не вся информация в СМИ соответствует действительности.

После сообщений в СМИ в госкорпорации Роскосмос подтвердили информацию о том, что неизвестные люди незаконно проникли на территорию Ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве.

"Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО "РКК "Энергия имени С. П. Королева" в госкорпорации известен", - отметили ТАСС в Роскосмосе.

Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения. Более подробную информацию в Роскосмосе раскрывать не стали, поскольку полиция завершает доследственную проверку по данному факту. Ранее РБК сообщило о проникновении на территорию корпорации, которое произошло еще с 1 по 5 мая и было зафиксировано камерами наружного наблюдения.



Речь шла о краже электронных плат для космической техники, в том числе - для оснащения научно-энергетического модуля, и швейцарских приборов.

"Унесли три мешка плат. После этого инцидента вышло распоряжение генерального директора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников.

После произошедшего на месте происшествия установили сигнализацию", - сообщил источник.

"Принимая во внимание, что в настоящее время органами полиции завершается доследственная проверка по данному факту, комментировать подробности происшествия не представляется возможным", - заявили РИА "Новости" в госкорпорации. Там уточнили, что опубликованная в ряде СМИ информация о происшествии в основном не соответствует действительности.

"Это говорит о том, что бардак полный. Надо понимать, что люди, которые все это брали, знали, где что лежит, и это не случайно.

Ведь это режимное предприятие, а не какая-то трикотажная фабрика, - пояснил "Газете.Ru" эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. - Майские праздники, осталась только охрана. Люди это знали, и получается, что заходи и бери - можно вытащить, все, что угодно".

Расположенная в подмосковном Королеве РКК "Энергия" - стратегическое предприятие, головное по пилотируемым космическим системам. Здесь собираются пилотируемые космические корабли "Союз" и грузовые корабли "Прогресс". Предприятие является головным по управлению российским сегментом Международной космической станции.

РКК "Энергия" - один из двух главных должников в госкорпорации, совокупная долговая нагрузка которой на январь 2019 года оценивалась в 200 млрд рублей.

30 млрд из них приходилось на РКК.

В ноябре 2018 года бывший директор РКК Сергей Романов охарактеризовал ситуацию на предприятии в интервью "Коммерсанту". "Ситуация на нашем предприятии очень и очень сложная. Причины самые разнообразные, но их итог сводится к тому, что сроки выполнения основных проектов, по сути, сорваны. Это и многофункциональный лабораторный модуль, и научно-энергетический модуль и перспективный корабль "Федерация"., - сказал Романов.

- Плюс на это накладывается плачевное финансовое положение, которое сильно обременено долгами "Морского старта" и необходимостью восстановления двух спутников за свой счет - египетского EgyptSat и ангольского AngoSat. Есть у нас очень важная тема по созданию комплекса нового разгонного блока - там сроки сорваны, я бы сказал, полностью. Скажу вам честно, я думал, что представляю масштабы бедствия, но когда во все это окунулся, то понял, что они гораздо глубже и сложнее.

Вопрос о культуре производства на РКК "Энергия" остро встал в середине осени 2018 года после того,

как на борту корабля "Союз" в составе МКС было обнаружено отверстие неизвестного происхождения.

История эта началась еще 30 августа, когда в ЦУПе узнали о том, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. В то время на МКС находились шесть космонавтов.

Обнаружение просверленного отверстия стало темой номер один в освещении деятельности Роскосмоса до середины октября. СМИ выдвигали различные версии, а сам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин не исключил, что сверлить обшивку могли не на Земле, а в космосе, кто-то из членов экипажа.

Созданная Роскосмосом комиссия, расследующая появление дыры в обшивке "Союза" исключила производственный брак как причину происшествия. При этом Роскосмос исключал появление дыры на этапах сборки "Союза" в РКК "Энергия" в подмосковном Королеве.

Чтобы продемонстрировать процесс сборки корабля, 18 сентября руководство Роскосмоса пригласило журналистов в РКК "Энергия", чтобы показать этапы сборки и ознакомить их с культурой производства на предприятии.

Журналистам была донесена мысль, что в цехах РКК "Энергия" сборка "Союзов" идет под жестким контролем и посторонние люди "с улицы", а тем более с дрелью не могли получить доступ к кораблю.

Впрочем, с аргументом корреспондента "Газеты.Ru", что не так давно в ракете "Протон" штатные же сотрудники вбивали вверх ногами датчики и использовали не тот припой, что привело к аварии и переборке всех ракет, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин согласился.

В январе Рогозин обещал назвать причины появления дыры в "Союзе" в течение "ближайших недель". Однако до сих о главной загадке, которая немало подпортила репутацию Роскосмоса, в госкорпорации молчат.


Отдел "Наука"

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Протон-(К)М
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Энергия РКК
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Рогозин Дмитрий
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Прогресс ТГК
Союз ПКК
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4 комментария
№1
06.06.2019 08:26
Как скрывают недостачу на складах? Правильно - жгут их, подрывают (в случае арсеналов).
А как можно оправдаться за срывы сроков?
+1
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№2
06.06.2019 09:00
Д...б...(Лавров) А потом удивляются откуда дыры в корабле.. И куда снова ушли 50 млрд. руб.
Интересно послушать, что скажет на это главный защитник Роскосмоса на этом форуме.
+2
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№3
06.06.2019 11:40
Понятно все. Еще лет 5 и только военные спутники будут запускатся.
0
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№4
06.06.2019 12:19
Цитата, q
Ведь это режимное предприятие, а не какая-то трикотажная фабрика, - пояснил "Газете.Ru" эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.

Вадим Лукашевич недавно был экспертом в авиастроении и авиаконструктором, сегодня он эксперт в области космонавтики.

Завтра что-нибудь случится на корабельных верфях и Вадим Лукашевич появится как эксперт флотоводец-кораблестроитель.

Ряженый эксперт Вадим Лукашевич в студии ДОЖДЯ. Катастрофа FlyDybai. Адский стыд и ничего больше.
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