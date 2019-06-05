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05.06.2019
Хайтек+

Волна запретов на продажу новых машин с ДВС докатилась до Канады

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Tesla Model X 60D
Двери открыты на Tesla Model X 60D.
Источник изображения: https://vc.ru/

Закон, принятый в провинции Британская Колумбия, выдержан в русле последних европейских решений. Но для Северной Америки он беспрецедентно строг. К 2025 году 10% всех новых автомобилей должны быть с нулевой эмиссией. Продажи легкового и грузового транспорта с ДВС будут полностью запрещены с 2040 года.

Закон, получивший название ZEVA (Zero-Emission Vehicles Act), не был принят единогласно. Оппозиция указывала на потенциальную неэффективность регионального регулирования. При желании жители Британской Колумбии всегда могут выехать за пределы провинции и купить желаемый транспорт.

Кроме того, в законе прописана кредитная система для автопроизводителей, которые не хотят или не могут выпускать автомобили с нулевой эмиссией. Она позволяет заплатить за отказ от разработки экологически чистых машин.

Еще одно компромиссное положение: ZEVA может быть скорректирована через 20 лет, если к тому времени полный запрет будет выглядеть слишком агрессивной мерой.

В категорию транспорта с нулевой эмиссией попадают автомобили на аккумуляторах, подключаемые гибриды и водородные модели, поясняет Verge.


Тем не менее, ZEVA — это важная веха для Северной Америки, которая отстает от Европы по вопросу запрета бензиновых и дизельных двигателей.

Подобные запреты уже ввели, в том числе, Германия, Дания, Швеция и Испания. А в Норвегии спрос на электромобили превзошел продажи машин с ДВС.

В прошлом году жители США приобрели 1,7 млн новых автомобилей, из них только 1,2% были электрическими. Ряд городов, преимущественно в Калифорнии, обдумывает аналогичные запреты, но пока Британская Колумбия в одиночестве. Там 6% проданных машин удовлетворяют требованиям нулевой эмиссии.

Георгий Голованов

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Испания
Канада
Колумбия
Норвегия
США
Швеция
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