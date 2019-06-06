"Основной союзник": США не собираются воевать за Украину
Эксперт оценил, что даст Киеву статус основного союзника США вне НАТО
США планируют предоставить Киеву статус основного союзника вне НАТО, что, по мнению российской стороны, дестабилизирует ситуацию в Европе и на Украине. Вместе с тем в Вашингтоне понимают, что проигрыш Петра Порошенко на выборах - свидетельство, что не все украинцы поддерживают проамериканский курс страны. Что будет значить для Киева получение статуса союзника США и каковы перспективы вступления Украины в НАТО, - разбиралась "Газета.Ru".
Ранее стало известно, что конгресс США рассматривает законопроект "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", который может увеличить объем военной помощи Киеву и предусматривает возможность включения страны в список главных союзников США вне НАТО.
"Все эти инициативы, а все это началось, напомню, с саммита НАТО в мае 2008 года, на котором было принято решение, что Грузия и Украина вступят в НАТО, они расшатывают европейскую безопасность, ухудшают безопасность региональную, в том числе самой Украины. И если эти заявления соответствуют реальным намерениям США, то это еще один шаг в направлении дестабилизации ситуации на Украине, создания дополнительных препятствий для реализации минского процесса, который должен оставаться безальтернативной основой для прочного урегулирования", - цитирует РИА "Новости" комментарий замглавы МИД РФ Александра Грушко. По его словам, "это еще один поощряющий сигнал партии войны в Киеве".
"Я думаю, что данная инициатива свидетельствует о резкой активизации попыток США институализировать принадлежность Украины к собственному лагерю и ее дальнейшую евроатлантическую ориентацию после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. И в принципе это свидетельствует об активизации геополитической борьбы за Украину", - рассказал в беседе с "Газетой.Ru" замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
По словам эксперта, данной инициативой конгрессмены США пытаются, во-первых, предотвратить некое изменение украинской внешней политики, ее сбалансирование, и не то, чтобы сближение с Россией, а, по крайней мере, хоть какое-нибудь улучшение отношений Москвы и Киева.
Как сказал собеседник издания, такие опасения были. По большому счету, победа Владимира Зеленского свидетельствует о том, что
Как считает Дмитрий Суслов, Соединенные Штаты пытаются это предотвратить. В Вашингтоне хотят использовать приход Зеленского не только, чтобы избежать подобного поворота украинской внешней политики, но и как естественный повод для еще большего сближения Украины с США и Западом через символическую институализацию принадлежности Украины к западному лагерю, предоставляя Киеву подобный статус - главного союзника США вне НАТО.
При этом данный шаг, хотя и имеет большое политическое значение, считает Дмитрий Суслов, во многом носит символический характер.
"И если мы посмотрим, каким государствам этот статус предоставляется, то увидим, что он, как правило, предоставляется тем, кто реально является союзниками США, с которыми США заключили договоры об оборонном взаимодействии, договоры об оборонном союзе, в соответствии с которыми агрессия кого-то в отношении данного союзника приводит Соединенные Штаты к войне с этим агрессором. Как, например, в случае с Японией и рядом других стран", - пояснил Дмитрий Суслов.
То есть само по себе предоставление статуса главного союзника США вне НАТО не влечет за собой обязательство Вашингтона вступать в войну с гипотетическим противником, защищая своего союзника. Данное обязательство возникает вследствие юридически обязывающего договора, который подписывается между Соединенными Штатами и этим государством.
"А между США и Украиной данного договора нет. И я так понимаю, что Вашингтон и не собирается заключать подобный договор с Киевом, потому что это повысит риски вступления США в войну, в том числе с Россией в случае эскалации возможного конфликта на территории Украины", - подчеркнул Дмитрий Суслов.
По мнению эксперта,
И включение Украины в список главных союзников США вне НАТО, считает Дмитрий Суслов, не делая при этом отношения с Украиной подлинно союзническими, поможет Вашингтону решить эту проблему.
В то же время, если подобный статус будет Киеву предоставлен, то это никоим образом не поспособствует улучшению региональной безопасности, а разве что создаст основу для еще большего украино-американского взаимодействия в оборонной сфере, в том числе военного технического сотрудничества.
Это, по мнению Дмитрия Суслова, повлечет за собой увеличение количества совместных военных учений, увеличение американской военной помощи Украине, предоставление Киеву летальных вооружений и военных советников из США. Иными словами, все эти шаги и меры со стороны Вашингтона приведут к дальнейшему ухудшению и российско-американские отношения, и ситуацию в зоне конфликта на Донбассе.
Вместе с тем в тех же США высказываются реальные опасения относительно увеличения объемов военной помощи Украине. Как ранее писала "Газетa.Ru", не так давно американская корпорация RAND представила доклад, в котором изложен комплекс мер по сдерживанию России. Эксперты RAND полагают, что предоставление Соединенными Штатами вооружения и военной техники Украине могло бы существенно увеличить уязвимость России.
Но любое увеличение военных поставок Киеву со стороны США должно быть тщательно дозировано, полагают в RAND, чтобы не спровоцировать вооруженный конфликт Киева с Москвой, в котором Россия по причине своей мощи и географической близости имела бы значительные преимущества.
- ранее рассказал "Газете.Ru" экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Валерий Запаренко.
По словам военачальника, поставки отдельных образцов оружия со стороны США и НАТО на Украину производиться, несомненно, будут, но их общий объем вряд ли будет значителен. Причем так или иначе за все поставленное вооружение, военную и специальную технику Украине придется платить. Ничего бесплатного со стороны США в Киеве, по оценкам генерала, не дождутся. Причем значительная часть образцов оружия будет 3-4 категории, то есть после средних и капитальных ремонтов.
Михаил Ходаренок
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