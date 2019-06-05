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05.06.2019
Военное обозрение

Зеленский заявил о готовности переговоров с Россией

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Находящийся в Брюсселе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с столице Евросоюза.

Источник изображения: topwar.ru

Выступая на совместном брифинге с с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Зеленский заявил о готовности Украины к началу переговоров с Россией и выполнению минских соглашений, но сначала хочет сделать страну сильнее и дать "новый импульс участия Украины в НАТО, так как российская агрессия остается вызовом".

Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле

- отметил он и добавил, что надеется восстановить диалог Украина - НАТО на уровне глав государств, министров обороны и правительств.

Однако Зеленский признал, что для того, чтобы привести страну к стандартам НАТО, на Украине необходимо провести реформы.

В тоже время он сообщил, что 5 июня на предстоящей встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые примет участие новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак, который сделает несколько предложений, касающихся прекращения огня, обмена пленными и т.д.

Там будут некоторые предложения. Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов. Но я не хотел бы сразу раскрывать все позиции украинской стороны

- заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина предложила восстановить встречи в "нормандском составе" для решения вопроса урегулирования конфликта на Донбассе. Возможной датой первой встречи называется середина июля.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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