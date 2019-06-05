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05.06.2019
ТАСС

Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"

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Ямал-601
Ямал-601.
Источник изображения: mediasat.info

Ранее проверку двигателей спутника инициировала французская компания Thales Alenia Space, которая является производителем аппарата

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские производители оборудования для космических аппаратов "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) и Опытное конструкторское бюро (ОКБ) "Факел" не выпускали двигатели для спутника связи "Ямал-601", проверку одного из которых счел необходимым провести производитель аппарата - французская компания Thales Alenia Space - перед его выводом на геостационарную орбиту.

"Компания "ИСС" не производила двигатели для спутника "Ямал-601", - сказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Пресс-секретарь ОКБ "Факел" Людмила Коркунова пояснила ТАСС, что калининградское предприятие также не занималось производством двигателей для этого спутника. "Все предыдущие "Ямалы" делали с нашими двигателями, они успешно работают, именно к этому проекту "Ямал - 601" мы отношения не имеем", - сказала она.

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая с космодрома Байконур. Ракета и разгонный блок были изготовлены в Центре имени М. В. Хруничева. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании "Газпром космические системы" (заказчик аппарата), при подготовке к выводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space решили провести дополнительные проверки одного из двигателей. При этом об отказе двигателя речи не идет.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space.

О предприятиях

ОКБ "Факел" (Калининград) является одной из лидирующих компаний в России и в мире с 55-летним опытом разработки различных электрических двигательных систем и более чем 40-летним летным опытом электрических двигательных подсистем.

ИСС (Железногорск, Красноярский край) изготавливает космические аппараты для навигационной системы ГЛОНАСС, системы персональной спутниковой связи "Гонец", многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч", геодезической спутниковой системы ГЕО-ИК-2. Также предприятие производит спутники связи на базе платформ "Экспресс-1000" (среднего класса) и "Экспресс-2000" (тяжелого класса).

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Страны
Россия
Франция
Продукция
Бриз-М
Гонец-М
Протон-(К)М
Компании
Leonardo
Thales
ГКНПЦ Хруничева
ИСС Решетнева
Факел МКБ
Проекты
Байконур
ГЛОНАСС
Луч МКСР
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2 комментария
№1
05.06.2019 11:57
Не знал, что французы для России спутники делают.
0
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№2
05.06.2019 12:30
Цитата, Тимур сообщ. №1
Не знал, что французы для России спутники делают.
Двигатель на этом спутнике немецкий.
0
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