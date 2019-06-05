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05.06.2019
Военно-промышленный курьер

Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры

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Источник изображения: vpk-news.ru

Североатлантический альянс продолжит политику "открытых дверей", несмотря на российское давление. Об этом заявила член Сената Канады от Консервативной партии Рейнелл Андрейчук (Raynell Andreychuk) на заседании политического комитета Парламентской ассамблеи НАТО в Братиславе.

В доказательство "ненасильственного расширения" блока было сказано, что членство в нем "никогда не навязывалось той или иной стране". "Все присоединялись, исходя из собственных интересов. При этом каждая страна, вступающая в НАТО, берет на себя обязательства, и выполняет их", – констатировала канадский парламентарий. А Россия "пытается не допустить расширения НАТО в те регионы, которые считает зоной своих интересов".

Особенно усердно в настоящее время следует защищать кибернетическое пространство, которое может быть поражено "неизвестно откуда". "Это может дестабилизировать партнерство в НАТО и является серьезным вызовом для евроатлантической стабильности, безопасности и единства", – добавила Рейнелл Андрейчук.

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Братислава)

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Страны
Канада
Польша
Россия
Проекты
NATO
ИТ
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2 комментария
№1
05.06.2019 10:53
НАТО это заноза в заднице от которой давно пора избавиться...
0
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№2
05.06.2019 14:54
Цитата, akex сообщ. №1
НАТО это заноза в заднице от которой давно пора избавиться...
Как, если не секрет?
А так, да, лозунг хороший.
0
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