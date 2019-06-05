Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры

Североатлантический альянс продолжит политику "открытых дверей", несмотря на российское давление. Об этом заявила член Сената Канады от Консервативной партии Рейнелл Андрейчук (Raynell Andreychuk) на заседании политического комитета Парламентской ассамблеи НАТО в Братиславе.

В доказательство "ненасильственного расширения" блока было сказано, что членство в нем "никогда не навязывалось той или иной стране". "Все присоединялись, исходя из собственных интересов. При этом каждая страна, вступающая в НАТО, берет на себя обязательства, и выполняет их", – констатировала канадский парламентарий. А Россия "пытается не допустить расширения НАТО в те регионы, которые считает зоной своих интересов".

Особенно усердно в настоящее время следует защищать кибернетическое пространство, которое может быть поражено "неизвестно откуда". "Это может дестабилизировать партнерство в НАТО и является серьезным вызовом для евроатлантической стабильности, безопасности и единства", – добавила Рейнелл Андрейчук.

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Братислава)