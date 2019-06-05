Немцы подвели: что случилось с российским спутником
С выведением российского спутника "Ямал-601" возникли проблемы
Запущенный Роскосмосом спутник "Ямал-601" не смог нормально выйти на расчетную орбиту. Подвели немецкие двигатели, однако оператор запуска надеется, что на срок полета это не повлияет.
С запущенным на днях российским космическим аппаратом связи "Ямал-601" возникли проблемы. О них сообщил оператор запуска, компания "Газпром - космические системы".
"В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет", - заявила пресс-служба компании, передает РИА "Новости".
Как сообщается,
Уточненный план довыведения спутника в требуемую точку геостационарной орбиты в компании сообщат позже, уточняет ТАСС. В "Газпром -космические системы" добавили, что на "Ямале-601", "кроме апогейного двигателя, есть химические (а не плазменные) двигатели малой тяги того же производителя".
В компании уточнили, что космическим аппаратом связи "Ямал-601" был принят на управление производителем, а телеметрическая информация подтвердила работоспособность спутника, после чего были начаты испытания бортовых систем.
Как сообщил источник РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли, проблемы связаны с двигателем S400, произведенным в Германии на предприятии Airbus. Так, после первого включения для корректировки орбиты и вывода спутника на целевую орбиту
Согласно планам, в среду будет принято решение, использовать основную двигательную установку или проводить коррекцию с использованием малых двигателей немецкого производства. Довыведение спутника на рабочую орбиту в этом случае займет время, так как химические двигатели имеют более низкую тягу, чем апогейные, кроме того, будет израсходован трехлетний запас топлива.
"Ямал-601" был запущен ракетой "Протон" с космодрома Байконур 30 мая. Это был первый пуск ракеты "Протон-М" в 2019 году. Предыдущий запуск этого носителя состоялся 21 декабря 2018 года, когда "Протон-М" стартовал с Байконура с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России.
Аппарат "Ямал-601" относится к геостационарным спутникам, он запускается в так называемую точку стояния - 49 градусов восточной долготы. В этой точке спутник заменить собой своего предшественника - аппарат "Ямал-202", который в свою очередь отправится на орбиту захоронения - на высоту 49 тыс. километров.
На следующий день после запуска сообщалось, что "Ямал-601" был выведен на орбиту и передан в эксплуатацию заказчика.
В компании отметили, что "Ямал-601" успешно отделился от разгонного блока "Бриз-М", после чего был передан оператору.
Спутник "Ямал-601" предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202" и развития бизнеса в Ka-диапазоне. На спутнике "Ямал-601" в С-диапазоне формируется фиксированный луч с контурной диаграммой направленности и полуглобальной зоной обслуживания, которая охватит видимую часть территории России, стран СНГ, Европу, Ближний Восток и часть Юго-Восточной Азии.
Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных французской компанией Thales Alenia Space.
Тремя днями ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М". "В понедельник, 27 мая, в 09:23 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", - заявили в Минобороны.
Этот старт привлек внимание тем, что через несколько секунд после отрава ракеты-носителя в нее попал разряд молнии. молния попала в носитель, однако это никак не помешало выведению спутника на орбиту.
"Все системы отработали штатно, никаких проблем не было", - сказал источник "Интерфакса". Этот пуск стал первым стартом ракеты "Союз-2" с Плесецка в 2019 году. Испытания этой ракеты начались на космодроме Плесеск осенью 2004 года. За последние 15 лет с Плесецка было запущено 37 ракет "Союз-2".
Отдел "Наука"
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