"Шансы близятся к нулю": противоракеты США не перехватят ракеты РФ

ПРО США признаны бессильными против российских ракет

Американские журналисты признали системы противоракетной обороны США неспособными противостоять современным российским ракетам. Особенно эксперты обратили внимание на ракетный комплекс "Авангард" с 20-кратной скоростью звука, о перехвате которого, учитывая все особенности американского вооружения, не может идти и речи. Впрочем, сейчас США довольно серьезно увлечены созданием новых противоракетных комплексов.

Системы противоракетной обороны (ПРО) США уже сейчас не имеют возможности противостоять современным российским ракетам, пишет американский военный журнал Military Watch.

В издании указали, что на сегодняшний день американская сеть ПРО состоит из четырех компонентов: систем Patriot, AEGIS и AEGIS Ashore, THAAD и GMD. Наиболее совершенной из них считается первая, но и ее возможности ограничены процессом запуска ракет из пусковых установок. Так, в Patriot используется "горячий" пуск, а, например, в российских зенитных ракетных системах (ЗРС) С-300 применяется система "холодного" старта.

Как отмечает журнал, по этой причине американские системы могут атаковать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) только после того, как они пролетят половину пути и начнут снижаться,

но на ранних этапах и в плотных слоях атмосферы американская ПРО достать их не могут.

Авторы также усомнились в способности американских систем противостоять ракетам КНДР. Они привели в пример испытания северокорейской ракеты "Хвасон-14". В 2017 году она пролетела над Японией на высоте 770 км и упала в Японском море в 300 км от побережья. Американская система Aegis не смогла ее перехватить.

Тогда цель была единичной, но в условиях настоящих боевых действий этих целей будет много, к тому же, некоторые будут ложными. Не исключено также использование средств создания помех. Даже для единичной цели системам Соединенных Штатов необходимо время, чтобы подготовиться. Кроме того, должно быть известно точное место запуска ракеты, поэтому американская ПРО имеет еще меньше шансов, считают в издании.

Если даже с перехватом северокорейских ракет возникают проблемы, то об оказании противодействия новейшим российским гиперзвуковым ракетам "Авангард" с 20-кратной скоростью звука не может быть и речи, уверены журналисты. Они подчеркнули, что при учете всех этих обстоятельств шансы американских ПРО на перехват "близятся к нулю".

Двумя неделями ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что

комплексы "Авангард" начали поступать на вооружение российской армии. Согласно плану, они должны заступить на боевое дежурство к концу года.

"Ракетные войска находятся на определенном историческом этапе, когда из боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства", - отметил он.

Военный также сообщил, что в Ясненском ракетном соединении завершено строительство инфраструктуры для первого полка с этими ракетными комплексами. По его словам, помимо "Авангарда", сейчас продолжается прием в эксплуатацию и постановка на боевое дежурство стационарных и мобильных ракетных комплексов пятого поколения "Ярс".

Комплекс стратегического назначения "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой оснащен планирующим крылатым боевым блоком, который был разработан "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года.

Впервые об этом оружии сообщил президент России Владимир Путин 1 марта прошлого года во время своего послания Федеральному собранию. Глава государства обратил внимание на способность комплекса лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости - свыше 20 Махов (около 24,5 тыс. км/ч) - и по ходу движения к цели осуществлять глубокое, как боковое, так и высотное, маневрирование. Российский лидер пояснил, что это делает оружие неуязвимым для систем ПРО и установок противовоздушной обороны, даже эшелонированной.

Заключительный испытательный пуск "Авангарда" Минобороны РФ успешно провело 26 декабря 2018 года. Команду на проведение контрольного пуска дал сам Путин. Он наблюдал за испытаниями из Национального центра управления обороной. Запуск был произведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области.

При запуске "Авангард" преодолел порядка 6 тыс. км и поразил условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

После этого в Кремле объявили о выполнении в полном объеме программы летных испытаний системы. "В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель", - подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Вместе с тем американская сторона все же не теряет надежды создать наиболее оптимальную и функциональную систему ПРО. Этому вопросу в США уделяют особое внимание. В середине января этого года Пентагон опубликовал новый обзорный доклад по стратегии США в области ПРО, содержащий планы по совершенствованию американской системы.

Президент США Дональд Трамп, выступая в Минобороны перед обнародованием документа, заявил о намерении Вашингтона создать программу противоракетной обороны, которая могла бы защитить каждый город на территории страны. "Мы никогда не откажемся от своего права на это", - подчеркнул глава Белого дома.

Одним из пунктов доклада была разработка новых систем перехвата ракет на всех стадиях полета.

Согласно документу, системы ПРО США должны объединять и оборонные, и наступательные возможности для сдерживания угроз. Помимо перехвата ракет на всех фазах полета после запуска, они также должны осуществлять и пассивную оборону, чтобы смягчать последствия ракетного удара.

Лидия Мисник