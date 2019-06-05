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05.06.2019
bmpd.livejournal.com

Макет перспективного морского вертолета "Минога"

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Попавшая в открытые источники фотография полноразмерного макета перспективного морского вертолета Ка-65 "Минога", создаваемого АО "Камов" (иногда обозначается как Ка-65). Снимок сделан, предположительно, в ангаре АО "Камов" на Летно-испытательной и доводочной базе (ЛИиДБ) АО "Вертолеты России" в Томилино (Люберецкий район Московской области).

Полноразмерный макет перспективного морского вертолета "Минога", создаваемого АО "Камов" (справа) (с) via aviaforum.ru

Напомним, что создание перспективного морского вертолета для ВМФ России ведется АО "Камов" в рамках ОКР "Минога-ЭП" по контракту с Министерством обороны Российской Федерации от 28 ноября 2014 года. Вертолет должен быть оснащен двумя турбовальными двигателями Т7-117ВК максимальной взлетной мощностью 3000 л.с. (кратковременная чрезвычайная мощность - 3750 л.с.) разработки АО "Климов"/

Изображение, предположительно, перспективного морского вертолета "Минога", создаваемого АО "Камов" (с) кадр из официальной презентации Министерства торговои и промышлености Российской Федерации

Характеристики турбовальныого двигателя Т7-117ВК разработки АО "Климов" и проектное изображение раннего варианта перспективного морского вертолета "Минога", создаваемого АО "Камов", 2015 год (с) кадр из презентации АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК)

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Камов
Климов
Минoбороны РФ
ОДК УК
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