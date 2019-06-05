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05.06.2019
ТАСС

Группа кораблей Кольской флотилии провела учения на рейде

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Атомный ледокол "Вайгач" на пути западного сектора Арктики — от Мурманска на Кольском полуострове до города Дудинка на полуострове Таймыр
Атомный ледокол "Вайгач" на пути западного сектора Арктики — от Мурманска на Кольском полуострове до города Дудинка на полуострове Таймыр.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Федосеев Лев

Сбор на рейде проводился с целью слаживания экипажей кораблей и совершенствования морской выучки

МУРМАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Более 10 боевых кораблей и катеров Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, включая десантные, малые противолодочные, ракетные, а также минно-тральные корабли, приняли участие в учениях на рейде. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой флота.

"Североморцы выполнили различные элементы курсовых задач, провели тренировки по борьбе за живучесть и по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде" - сообщает пресс-служба.

Морской тральщик "Машинист" и базовые тральщики "Ядрин", "Котельнич" и "Соловецкий юнга" отработали вывод из базы малых противолодочных кораблей "Брест", "Юнга" и малого ракетного корабля "Айсберг".

Большой десантный корабль "Кондопога" с десантными катерами провел тренировку по подходу к необорудованному морскому побережью и приему военной техники на борт в губе Грязная Кольского залива.

Сбор на рейде проводится с целью слаживания экипажей кораблей, совершенствования морской выучки, тактической подготовки, а также отработки в походных условиях повседневной организации, корабельного расписания, алгоритмов работы штабов как органов управления силами в море.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Военные учения
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