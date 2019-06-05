Соревнования памяти Михаила Калашникова прошли на конкурсе "Мастер-оружейник" в Пензе

Команды соревновались в разборке и сборке пистолета ПМ, гранатомета РПГ-7, а также автомата АК-74 и пулемета ПКМ

ПЕНЗА, 4 июня. /ТАСС/. Соревнования, посвященные 100-летию со дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова прошли в рамках всеармейского конкурса "Мастер-оружейник - 2019" в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"В соревнованиях приняли участие лучшие оружейники со всех военных округов, Воздушно-десантных войск, Северного флота, Росгвардии и Пензенского артиллерийского инженерного института", - указано в сообщении.

Команды соревновались в разборке и сборке пистолета ПМ, гранатомета РПГ-7, а также автомата Калашникова АК-74 и пулемета Калашникова ПКМ. Также участники совершили пеший марш на 1 тыс. метров и боевые стрельбы по мишеням.

Как отметили в пресс-службе, победителем соревнования стала команда Пензенского артиллерийского инженерного института. Второе и третье места заняли команды ВДВ и Росгвардии соответственно.

"Помимо соревнований, военные на полигоне развернули выставку стрелкового оружия Михаила Калашникова, а также баннер с биографией легендарного конструктора", - указано в сообщении.

В ноябре 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда, Героя Российской Федерации, изобретателя и конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. В утвержденном плане посвященных дате мероприятий свыше 80 событий. Всеармейский конкурс "Мастер-оружейник" проходит с 28 мая по 5 июня в Пензенской области.