Войти
05.06.2019
Военное обозрение

Китай проведёт контрольный отстрел ракет С-400, поставленных Россией

551
0
0

Боевые расчеты зенитно-ракетной системы С-400 НОАК проведут боевые стрельбы на одном из военных полигонов Китая с целью проведения тестов новых ракет, поставленных Россией взамен поврежденных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Источник изображения: topwar.ru

Китай в начале июня этого года проведет тестовые стрельбы ракетами для ЗРС С-400, поставленными взамен поврежденных при транспортировке. Стрельбы будут проведены на одном из военных полигонов Китая, планируется поразить две цели - аэродинамическую и баллистическую.

В первой декаде июня китайские военные на одном из своих полигонов проведут тестовые пуски ракет системы С-400 "Триумф", поставленных в апреле Россией Китаю взамен поврежденных. Как и при стрельбах в прошлом году, намечено запустить две ракеты по баллистической и аэродинамической целям

- заявил собеседник агенства.

Напомним, что Китай стал первой страной, закупившей у России два полковых комплекта ЗРС С-400 "Триумф". При поставке первого комплекта морским путем при шторме часть оборудования, в том числе и ракеты, была повреждена и Россия в дальнейшем пообещала поставить в Китай замену поврежденным ракетам. В феврале 2019 года сообщалось, что поврежденные ракеты пришлось уничтожить, а взамен их изготовить для НОАК новую партию.

Отметим, что при получении каждого полкового комплекта ЗРС С-400 китайские военные производили отстрел двух ракет по аэродинамической и баллистической целям. По итогам тестов китайское Минобороны выразило свое удовлетворение приобретенной системой и заявило, что российская ЗРС С-400 "Триумф" подтвердила звание самой лучшей зенитной системы в мире.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Похожие новости
24.10.2018
Закодированы на отставание
22.10.2018
Победа "Триумфа"
14.11.2016
США готовят новую ядерную ракету
26.10.2016
"Калибр" в уме
24.12.2015
"Триумф" против Patriot: кто кого?
21.06.2012
Россия упростит продажу оружия союзникам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 17:14
  • 1
Российских космонавтов могут обеспечить реактивными спасательными ранцами
  • 05.06 15:48
  • 3
Зеленский на распутье
  • 05.06 15:45
  • 5
Вернуть Курилы Штатам?
  • 05.06 15:28
  • 5
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!
  • 05.06 15:18
  • 5
Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М
  • 05.06 15:05
  • 2
Феникс (Китай): я побывал на корвете "Бойкий" и расскажу вам о настоящем российском флоте
  • 05.06 14:54
  • 2
Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры
  • 05.06 13:13
  • 1
Решение о главном зеркале на крупнейшем в России телескопе примут до конца июня
  • 05.06 12:30
  • 2
Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"
  • 05.06 12:16
  • 7
Спасти бойцов: Т-15, "Курганец", "Бумеранг" вместо "братских могил пехоты"
  • 05.06 11:24
  • 1
Что делает Канада в Японском море
  • 05.06 11:15
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" поставлен на стенд размагничивания
  • 05.06 11:13
  • 1
Прокурорская проверка "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске в апреле выявила 35 нарушений - глава МЧС РФ
  • 05.06 11:13
  • 71
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 05.06 10:56
  • 1
Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019