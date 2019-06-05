Китай проведёт контрольный отстрел ракет С-400, поставленных Россией

Боевые расчеты зенитно-ракетной системы С-400 НОАК проведут боевые стрельбы на одном из военных полигонов Китая с целью проведения тестов новых ракет, поставленных Россией взамен поврежденных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

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Китай в начале июня этого года проведет тестовые стрельбы ракетами для ЗРС С-400, поставленными взамен поврежденных при транспортировке. Стрельбы будут проведены на одном из военных полигонов Китая, планируется поразить две цели - аэродинамическую и баллистическую.

В первой декаде июня китайские военные на одном из своих полигонов проведут тестовые пуски ракет системы С-400 "Триумф", поставленных в апреле Россией Китаю взамен поврежденных. Как и при стрельбах в прошлом году, намечено запустить две ракеты по баллистической и аэродинамической целям

- заявил собеседник агенства.

Напомним, что Китай стал первой страной, закупившей у России два полковых комплекта ЗРС С-400 "Триумф". При поставке первого комплекта морским путем при шторме часть оборудования, в том числе и ракеты, была повреждена и Россия в дальнейшем пообещала поставить в Китай замену поврежденным ракетам. В феврале 2019 года сообщалось, что поврежденные ракеты пришлось уничтожить, а взамен их изготовить для НОАК новую партию.

Отметим, что при получении каждого полкового комплекта ЗРС С-400 китайские военные производили отстрел двух ракет по аэродинамической и баллистической целям. По итогам тестов китайское Минобороны выразило свое удовлетворение приобретенной системой и заявило, что российская ЗРС С-400 "Триумф" подтвердила звание самой лучшей зенитной системы в мире.