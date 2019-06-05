Эксперт допустил отсутствие ядерной боевой части в новой ракете системы ПРО

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков предположил, что российские разработчики отказались от применения ядерной боевой части в новой ракете системы противоракетной обороны (ПРО), испытания которой российские военные провели в Казахстане.

"Характеристики этой ракеты являются секретной информацией. Можно только предположить, что по аналогии с американскими системами наши наверняка отказались от применения ядерной боевой части, как это было ранее, потому что ядерная боевая часть после первого подрыва осложняет работу остальных боеголовок", — заявил эксперт в эфире НСН.

Сивков также предположил, что в ракете применена инертная боевая часть, которая выстреливает навстречу боеголовке серию поражающих элементов стреловидного типа.

По его словам, велика вероятность того, что ракета гиперзвуковая, и скорость ее полета должна измеряться пятью-шестью Махами, а может, и больше.

"Дальность поражения этой ракеты должна обеспечивать недопущение попадания сбитой баллистической ракеты на территорию московского промышленного района. То есть перехват цели она должна обеспечивать на расстоянии порядка 1000 км", — подытожил он.

Ранее 4 июня департамент информации и массовых коммуникаций российского Министерства обороны сообщил, что войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.