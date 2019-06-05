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05.06.2019
Lenta.ru

Ту-22М3М показали изнутри

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Источник изображения: lenta.ru

Внутреннее устройство дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М показали на видео. На соответствующие кадры телеканала "Звезда" обратил внимание пользователь Twitter RALee85.

В мае телеканал показал в ролике испытания Ту-22М3М в разных погодных условиях и на разных высотах и скоростях.



Первый полет Ту-22М3М совершил в декабре 2018-го в Казани. Выкатка ракетоносца-бомбардировщика состоялась в августе того же года.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. Обновленные машины получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. В перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса "Кинжал", дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.

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Страны
Сирия
Продукция
Кинжал ЗРК
Ту-22М
Проекты
ГЗЛА
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