Ту-22М3М показали изнутри

Внутреннее устройство дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М показали на видео. На соответствующие кадры телеканала "Звезда" обратил внимание пользователь Twitter RALee85.

В мае телеканал показал в ролике испытания Ту-22М3М в разных погодных условиях и на разных высотах и скоростях.

Первый полет Ту-22М3М совершил в декабре 2018-го в Казани. Выкатка ракетоносца-бомбардировщика состоялась в августе того же года.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. Обновленные машины получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. В перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса "Кинжал", дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.