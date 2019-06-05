Петербургский военный институт войск национальной гвардии России награжден орденом Жукова

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 215 за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач, подготовку квалифицированных специалистов Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации награжден орденом Жукова.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов поздравил командование и личный состав вуза с высокой государственной наградой.

Санкт-Петербургский институт войск национальной гвардии РФ осуществляет подготовку офицерских кадров для Росгвардии по специальностям "Правовое обеспечение национальной безопасности" и "Психология служебной деятельности".

В 2018 году личный состав военного института принимал участие в выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в ходе проведения выборов Президента РФ, Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, Санкт-Петербургского международного экономического форума, а также других массовых мероприятий проводимых в городе.

Также в 2019 году личный состав института принял активное участие в важных городских мероприятиях, таких как военный парад, посвященный Дню Победы, военный парад, посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, а также во множестве различных военно-патриотических мероприятиях (День призывника, Уроки мужества). Активно участвуют в культурной жизни города коллективы самодеятельного художественного творчества курсантов "Голосъ гвардии" и "Движение".

Прежде ордена Жукова были удостоены 10 соединений и воинских частей Росгвардии, в том числе Саратовский военный Краснознамённый институт войск национальной гвардии РФ.