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05.06.2019
WarSpot

NGSW: умную винтовку каждому солдату

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Уже через несколько лет американские солдаты могут получить "умную" винтовку взамен М4/М16. Вчера, 3 июня, портал military.com сообщил о том, что Минобороны США опубликовало заказ на прототипы перспективных винтовок в рамках проекта NGSW-Fire Control.

Пока неизвестно, станет NGSW-FC отдельным проектом оружия или будет представлять собой "умный" прицел для стрелкового оружия, разрабатываемого в рамках программы Next Generation Squad Weapons (NGSW). Впрочем, все требования к новому оружию касаются системы прицеливания.

"Умная" винтовка от компании TrackingPoint.

Источник изображения: tracking-point.com

В требованиях армии прописано, что новое оружие должно "увеличивать способность солдата быстро поражать цели размером с человека на дистанции 600 м или более, сохраняя при этом способность вести ближний бой". Среди характеристик, выдвигаемых к NGSW-FC, значатся:

  • система коррекции точки прицеливания, учитывающая дальность до цели, атмосферные условия и баллистику оружия и боеприпасов;
  • баллистический калькулятор, работающий на правительственном программном обеспечении (Government Ballistic Software — Small Arms);
  • беспроводная связь, способная передавать данные управления огнём, такие как дальность до цели, баллистические вычисления и температура;
  • проводной порт, который будет отправлять и получать данные, в том числе обновления программного обеспечения;
  • время запуска в пределах 1 секунды от выключенного до полностью активного состояния с использованием обычных батарей типа AA, CR123 или CR2032.

Кроме того, в описании NGSW-FC указывается, что военное ведомство может запросить:

  • расширенные возможности камеры, такие как автоматическое распознавание целей, отслеживание целей и распознавание лиц;
  • стабилизацию оружия, замер скорости ветра и внесение соответствующих поправок в баллистический калькулятор;
  • повышенную прочность, в частности, стойкие к истиранию линзы с гидрофобным покрытием.

В Минобороны США рассчитывают получить ответы от промышленных компаний уже в ноябре и отобрать двух претендентов для заключения контрактов на сборку первых действующих прототипов для тестирования.

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Страны
США
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