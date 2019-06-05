"Непонятна ваша цель": Минск не хочет войск США в Польше

Минск назвал "глубоко ошибочным" усиление войск США в Польше

Усиление военного присутствия США в соседних с Белоруссией государствах, в частности, в Польше, может вызвать зеркальные шаги с российской стороны, и подобное развитие событий Минску нужно меньше всего, заявили в белорусском МИДе. Вместе с тем в министерстве предупредили, что в случае необходимости Белоруссия будет соблюдать союзнические обязательства в военно-политической сфере. Для Минска этот вопрос особенно актуален - на фоне обсуждения возможности создания так называемого "Форта Трампа" в Польше.

Минск считает "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с Белоруссией государств, в частности, в Польше, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей. По его словам, такое военное присутствие нарушит равновесие сил в регионе.

"Нам непонятна, честно говоря, их цель, в чем она состоит. В отражении угрозы? Но немыслимо, чтобы в XXI веке, при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала, кто-либо отважился бы спровоцировать прямое боевое столкновение", - считает Макей.

Он предупредил, что усиление военного присутствия у белорусских границы с высокой долей вероятности может вызвать зеркальные шаги "по другую сторону границы", то есть с российской стороны.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что меньше такое развитие событий нужно белорусам.

"Но в то же время у нас есть конкретные союзнические обязательства в военно-политической сфере. Обязательства по коллективной безопасности и мы, конечно же, будем их соблюдать", - заверил белорусский министр.

Всего за неделю до этого он и его российский коллега Сергей Лавров выразили озабоченность в связи с нарастающей активностью НАТО у границ двух стран. По словам Лаврова, обсуждая вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, они отметили, что увеличение активности альянса может привести к нарастанию напряженности в Евро-Атлантике.

Россия и Белоруссия призвали западных партнеров уважать принцип равной и неделимой безопасности, а также соблюдать взятые на себя в этой связи обязательства.

По этому поводу еще в феврале высказывался сам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что Польше не стоит ждать каких-либо угроз с белорусской стороны, но,

если поляки начнут бряцать оружием, Минск не будет спокойно на это смотреть. К тому же, он обратил внимание на "белорусско-российскую группировку на этом направлении".

Лукашенко признал, что белорусско-польские отношения отнюдь не идеальны, поэтому нужно приложить усилия для разрешения имеющихся разногласий. "Не скажу, что они [отношения] без проблем, их хватает, но все они абсолютно решаемы. И для этого надо сделать все, потому что предстоящие годы для белорусско-польских отношений будут определяющими на большую перспективу", - уверен белорусский лидер.

На сегодняшний день на территории Польши расквартированы около 4,5 тыс. военнослужащих американской армии в составе бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

Сейчас Польша и США рассматривают вариант размещения на польской территории американской бронетанковой дивизии на постоянной основе. 15 сентября прошлого года о такой идее заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время визита в Вашингтон.

"Если бы такого шанса не было, то все закончилось бы исключительно разговорами. А мы говорим о деталях", - подчеркнул он, комментируя перспективы появления в Польше американской военной базы, которую президент Польши Анджей Дуда предложил назвать Fort Trump ("Форт Трамп").

Более того, Блащак сообщил о готовности польской стороны профинансировать ее постройку. Оборонное ведомство республики до этого уже заявляло, что Варшава может выделить на этот проект $1,5-2 млрд.

В начале октября прошлого года министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду, что американская сторона все же решится на размещение своей военной базы на территории республики.

"Еще предстоит проанализировать и обсудить военно-политические аспекты, а также место конкретного размещения. Многое зависит от позиции конгресса США и от заключений администрации президента США и Пентагона, но мы надеемся, что решение будет принято весной следующего года", - сказал он "Коммерсанту".

Александр Лукашенко после таких заявлений предупредил, что размещение военной базы США на территории Польши вынудит Россию и Белоруссию принять зеркальные меры.

"Я министру иностранных дел [Польши] сказал (он выступал у нас в Минске): "Мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - рассказал президент Белоруссии.

При этом он отметил, что внешняя политика страны выстраивается по принципу "с соседями надо жить хорошо". "Мы - мирные люди, не хотим войны. Мы не богаты. Но никого не просим. Мы сами свое счастье заработаем. Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны", - подчеркнул глава государства.

Лидия Мисник