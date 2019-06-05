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05.06.2019
ЦАМТО

Минобороны Латвии заключило контракт на закупку боеприпасов для гранатометов "Карл Густав"

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Carl Gustaf M3 и его боеприпасы
Carl Gustaf M3 и его боеприпасы.
Источник изображения: businessinsider.com

ЦАМТО, 4 июня. Как сообщают латвийские СМИ со ссылкой на заявление Минобороны страны, ВС Латвии заключили со шведской компанией SAAB Dynamics AB дополнительный контракт на поставку боеприпасов для 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав".

Стоимость контракта составляет 4 млн. евро. Поставки боеприпасов ВС Латвии должны быть выполнены до конца текущего года.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года МО Латвии уже подписало с SAAB аналогичный контракт, стоимость которого составила 16,2 млн. евро.

Оба контракта заключены в рамках соглашения, подписанного Министерством обороны Латвии с Агентством по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV) в начале 2018 года. Согласно данному документу, Латвия была включена в схему совместной закупки боеприпасов у компании SAAB Dynamics AB. Соглашение о совместном приобретении боеприпасов для "Карл Густав" подписано Швецией, Эстонией и Латвией сроком на 7 лет. Оно позволяет национальным вооруженным силам приобретать для имеющихся в их составе 84-мм гранатометов "Карл Густав" боеприпасы различных типов.

Основой для совместных оборонных закупок, как и для других видов деятельности, стало соглашение о сотрудничестве в области оборонных закупок, заключенное министерствами обороны Швеции и Латвии в январе 2017 года.

Ранее, в 2014 году, правительство Латвии из состава ВС Норвегии приобрело для Национальной гвардии (Zemessardze) 800 ед. 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав", 50 тяжелых грузовых автомобилей "Скания" (Scania) и 50 бронированных внедорожников компании "Мерседес-Бенц". Общая стоимость поставки оценивается в 4 млн. евро.

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Страны
Латвия
Норвегия
Швеция
Эстония
Продукция
Carl Gustaf M4
Компании
SAAB
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