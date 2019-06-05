В России детали для авиационных двигателей будут растить лазером

В Санкт-Петербурге разработана и запущена установка прямого лазерного выращивания. С помощью этого оборудования в Уфе, на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации будут буквально "растить" крупногабаритные детали авиационных двигателей.

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Аддитивные технологии – это новый тренд в развитии производства. С помощью лазера, струи газа и металлического порошка детали можно буквально выращивать. То, что ранее казалось невозможным, не просто обретает форму, но и становится частью повседневной жизни.

Роботизированную установку прямого лазерного выращивания, с помощью которой Объединенная двигателестроительная корпорация собирается изготовлять крупногабаритные детали авиационных двигателей, запустили в Уфе. Разработка петербургских ученых из Института лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ) и Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбМТУ) позволит существенно сократить стоимость конечных изделий, а также количество деталей в конструкции.

Размер выращенных деталей может достигать двух метров

Посредством данного прибора можно выращивать заготовки размером более двух метров в диаметре. Это самый крупногабаритный аппарат из тех, что разработаны СПбГМТУ. Комплекс размещен в центре технологической компетенции алюминиевого и титанового литья, а специалисты, которые будут работать с ним, прошли курс повышения квалификации для работы с новым оборудованием.

Грант на реализацию проекта предприятие и разработчик выиграли два года назад, в 2017 году. Финансировало проект Министерство образования Российской Федерации.

Из Петербурга в Уфу установка перебралась в мае этого года.

Что такое аддитивные технологии?

Аддитивные технологии, благодаря так называемому бионическому дизайну, позволяют снижать вес деталей в 1,5-5 раз, а роботизация процесса позволяет ускорить процесс производства той или иной конструкции в разы, при этом существенно упрощая ее.

По сути, аддитивные технологии являются развитием технологий 3D печати. "Военное обозрение" ранее писало, что вооруженные силы США планируют сделать аппараты 3D печати частью повседневной жизни военных. В частности, заявлялось что командование разрешает инвестировать до 10 000 долларов из своих операционных бюджетов в 3D-принтеры, программное обеспечение и обучение персонала.

В качестве примера использования подобного аппарата была приведена база в Южной Корее, персонал которой благодаря принтеру смог напечатать детали для огнетушителей, благодаря чему в строю осталось несколько машин. Поставка оригинальных запчастей занимает до нескольких месяцев.