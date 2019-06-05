Войти
05.06.2019
ТАСС

"Прогресс МС-10" затоплен в Тихом океане

420
0
0
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-10"
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-10".
Источник изображения: © Роскосмос

Следующий грузовой корабль "Прогресс МС-12" должен отправиться к МКС 31 июля

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-10" во вторник отстыковался от Международной космической станции (МКС), был сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщили ТАСС в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос").

"Несгоревшие в атмосфере обломки корабля "Прогресс МС-10" приводнились в несудоходном районе Тихого океана", - сказали в Институте.

Корабль был отстыкован от станции в 11:40 мск.

"Прогресс МС-10" был запущен с космодрома Байконур 16 ноября 2018 года и пристыковался к МКС через двое суток. Он доставил на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, воду и сжатые газы.

Старт "Прогресса МС-10" стал первым с начала 2000-х годов пуском грузового корабля с помощью ракеты "Союз-ФГ". До этого космические грузовики такого типа несколько раз запустили на "Союзах-ФГ" перед тем, как перевести на эти носители запуски пилотируемых кораблей. Позднее корабли отправлялись к МКС с помощью ракет "Союз-У", а затем - на носителях "Союз-2.1а". Изначально "Прогресс МС-10" должен был отправиться на орбиту 30 октября, однако старт был отложен из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября во время пилотируемого запуска.

Следующий грузовой корабль "Прогресс МС-12" должен отправиться к МКС 31 июля 2019 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
05.04.2019
Грузовой корабль "Прогресс МС-11" отправят к МКС по сверхкороткой схеме
31.03.2016
Новый командно-измерительный пункт космодрома «Восточный» испытан и готов к первому запуску
19.08.2015
РКЦ "Прогресс": летный образец ракеты "Союз-5" ожидаем к 2022 году
24.11.2014
Первый беспилотный испытательный полет пилотируемого транспортного корабля нового поколения должен состояться в 2021
19.10.2011
Когда «Союз» милее «Руси»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 15:48
  • 3
Зеленский на распутье
  • 05.06 15:45
  • 5
Вернуть Курилы Штатам?
  • 05.06 15:28
  • 5
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!
  • 05.06 15:18
  • 5
Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М
  • 05.06 15:05
  • 2
Феникс (Китай): я побывал на корвете "Бойкий" и расскажу вам о настоящем российском флоте
  • 05.06 14:54
  • 2
Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры
  • 05.06 13:13
  • 1
Решение о главном зеркале на крупнейшем в России телескопе примут до конца июня
  • 05.06 12:30
  • 2
Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"
  • 05.06 12:16
  • 7
Спасти бойцов: Т-15, "Курганец", "Бумеранг" вместо "братских могил пехоты"
  • 05.06 11:24
  • 1
Что делает Канада в Японском море
  • 05.06 11:15
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" поставлен на стенд размагничивания
  • 05.06 11:13
  • 1
Прокурорская проверка "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске в апреле выявила 35 нарушений - глава МЧС РФ
  • 05.06 11:13
  • 71
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 05.06 10:56
  • 1
Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019
  • 05.06 10:55
  • 1
В России детали для авиационных двигателей будут растить лазером