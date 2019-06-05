У двигателя спутника "Ямал-601" что-то пошло не так

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

"В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет", - заявила пресс-служба компании.

Как уточняется, на проверку уйдет некоторое время, поэтому программа полета может быть скорректирована.

По информации источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, проблемы связаны с двигателем S400, произведенным в Германии на предприятии Airbus. Так, после первого включения для корректировки орбиты и вывода спутника на целевую орбиту вскрылись ошибки в работе двигательной установки.

Согласно планам, будет принято решение, использовать основную двигательную установку или проводить коррекцию с использованием малых двигателей производства Snecma. Доведение спутника на рабочую орбиту в этом случае займет время, так как плазменные двигатели имеют более низкую тягу, чем апогейный двигатель, кроме того, будет израсходован трехлетний запас топлива. Однако это не скажется на сроке работы аппарата.

Самый мощный российский гражданский телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601", был выведен на целевую орбиту 31 мая ракетой-носителем "Протон-М". Сам спутник изготовлен во французской компании Thales Alenia Space. Он заменит на орбите спутник "Ямал-202".