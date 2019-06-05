Войти
05.06.2019
Военно-промышленный курьер

В "Ростехе" возродили легендарный фотоаппарат "Зенит М"

611
0
+3
Источник изображения: vpk-news.ru

Входящий в "Ростех" холдинг "Швабе" объявил о начале продаж дальномерной фотокамеры "Зенит М" – первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Камеру создали на базе Leica M (Type 240) и оборудовали отечественной оптикой. В "Ростехе" ее назвали совместной разработкой Красногорского завода им. С.А. Зверева (входит "Швабе") и германской Leica.

Камеру выпустили партией в 500 штук, и она уже вся распродана по предзаказу. "Это подтверждает, что продукт востребован и проект по перезапуску легендарной советской марки фототехники в партнерстве с Leica успешно состоялся", - прокомментировал проект исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Фотоаппарат "Зенит М" позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и способен вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду. Объектив помогает создавать изображения, не требующие дополнительной обработки, говорится в описании модели. Ее цена у производителя - 460 тысяч рублей.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
КМЗ Зверева
Ростех
Швабе ОАО
Похожие новости
08.03.2019
"Швабе" представит на выставке в Германии линейку коллиматорных и оптических прицелов
10.04.2014
О Швабе. Сила света
12.02.2014
"Швабе" приступил к новой разработке для Роскосмоса
27.12.2013
Красногорский завод им. С.А. Зверева увеличил объем экспорта на 159%
09.12.2013
От "феодальной раздробленности" – к единому бренду "Швабе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 17:14
  • 1
Российских космонавтов могут обеспечить реактивными спасательными ранцами
  • 05.06 15:48
  • 3
Зеленский на распутье
  • 05.06 15:45
  • 5
Вернуть Курилы Штатам?
  • 05.06 15:28
  • 5
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!
  • 05.06 15:18
  • 5
Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М
  • 05.06 15:05
  • 2
Феникс (Китай): я побывал на корвете "Бойкий" и расскажу вам о настоящем российском флоте
  • 05.06 14:54
  • 2
Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры
  • 05.06 13:13
  • 1
Решение о главном зеркале на крупнейшем в России телескопе примут до конца июня
  • 05.06 12:30
  • 2
Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"
  • 05.06 12:16
  • 7
Спасти бойцов: Т-15, "Курганец", "Бумеранг" вместо "братских могил пехоты"
  • 05.06 11:24
  • 1
Что делает Канада в Японском море
  • 05.06 11:15
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" поставлен на стенд размагничивания
  • 05.06 11:13
  • 1
Прокурорская проверка "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске в апреле выявила 35 нарушений - глава МЧС РФ
  • 05.06 11:13
  • 71
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 05.06 10:56
  • 1
Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019