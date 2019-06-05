В "Ростехе" возродили легендарный фотоаппарат "Зенит М"

Входящий в "Ростех" холдинг "Швабе" объявил о начале продаж дальномерной фотокамеры "Зенит М" – первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Камеру создали на базе Leica M (Type 240) и оборудовали отечественной оптикой. В "Ростехе" ее назвали совместной разработкой Красногорского завода им. С.А. Зверева (входит "Швабе") и германской Leica.

Камеру выпустили партией в 500 штук, и она уже вся распродана по предзаказу. "Это подтверждает, что продукт востребован и проект по перезапуску легендарной советской марки фототехники в партнерстве с Leica успешно состоялся", - прокомментировал проект исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Фотоаппарат "Зенит М" позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и способен вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду. Объектив помогает создавать изображения, не требующие дополнительной обработки, говорится в описании модели. Ее цена у производителя - 460 тысяч рублей.