Поразила цель: в России протестировали новую ракету ПРО

Испытания новой российской ракеты ПРО попали на видео

В сети появилось видео запуска новой ракеты российской системы противоракетной обороны. На записи продемонстрирован процесс подготовки к запуску и сам момент старта оружия. Название ракеты в Минобороны не раскрыли, но известно, что в ходе этого испытания она успешно поразила цель и подтвердила заявленные характеристики.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), которые проходили на казахстанском полигоне "Сары-Шаган".

"На записи присутствует как процесс разворачивания и подготовки, так и непосредственно момент запуска. Движение колонны снято с помощью беспилотного летательного аппарата, кульминацию испытаний запечатлели с нескольких ракурсов", - отметили в подписи к видео.

Название проходившей испытание ракеты в Министерстве обороны не раскрыли, но уточнили, что система ПРО, с которой ее запускали, уже стоит на вооружении.

В результате тестирования ракета успешно поразила цель и подтвердила свои характеристики, заявил заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко.

Российские ВКС провели уже серию испытаний новых противоракет с полигона Сары-Шаган. В последний раз о таких испытаниях сообщали 1 декабря 2018 года. На этом полигоне, как ранее отмечали в ВКС, проводятся и пуски стоящих на вооружении ракет ПРО для подтверждения их характеристик, и испытания новых противоракет ближнего действия.

Ранее в материалах, опубликованных на сайте госзакупок, сообщалось, что российское оборонное ведомство планирует в 2019-2021 годах провести пуски девяти межконтинентальных баллистических ракет. Согласно размещенным документам, министерство объявило конкурс на закупку услуг по страхованию ответственности за возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при осуществлении космической деятельности для нужд российского Минобороны в 2019-2021 годах. По этим планам ведомство планирует осуществить два пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", три пуска МБР "Ярс" и четыре пуска МБР "Тополь".

Также ведомство намерено провести три пуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", один - ракеты-носителя "Ангара-1.2", семь - ракеты-носителя "Союз 2.1.в" и четыре - ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Стоимость услуг по страхованию за каждый пуск МБР "Тополь" и "Ярс", согласно опубликованным документам, составит более 295 тыс. руб. Один старт "Сармата" оценивается в более 5,2 млн руб.

Двумя месяцами ранее президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами сообщил о завершающей стадии испытаний межконтинентальной тяжелой баллистической ракеты "Сармат".

"Успешно проходят завершающие испытания ракеты "Сармат", поставлены на боевое дежурство [гиперзвуковой авиационный ракетный] комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет" [противовоздушное и противоракетное оружие]", - отметил глава государства.

По его словам, в последние годы проводится "масштабная планомерная работа по комплексному развитию армии, насыщении войск передовой техникой". Он подчеркнул, что ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым боком, гиперзвуковая система межконтинентальной дальности, усилит мощность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

О новом ракетном комплексе с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", который придет на смену советского комплекса "Воевода", стало известно 1 марта прошлого года во время послания Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда он сообщал о начале активной фазы испытаний комплекса.

Вес ракеты "Сармат" - более 200 т, она имеет короткий активный участок полета, что замедляет ее перехват средствами ПРО. "У новой системы ограничения по дальности практически нет", - подчеркнул президент, обратив внимание, что комплекс может вооружаться большим количеством боеприпасов.

После этого было продемонстрировано видео запуска ракеты из пусковой шахты. Продолжительность настоящей съемки составила несколько секунд, а затем было продемонстрировано моделирование полета ракеты:

было видно, как сбрасывается головной обтекатель, и ракета выпускает несколько боеприпасов.

"["Сармат"] способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Но мы этим не ограничились, мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории, а значит системы ПРО против них бессмысленны", - отметил российский лидер.

Лидия Мисник