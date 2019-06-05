Президент РАН поддерживает возможность дискуссии о передаче ВАК Академии наук

Александр Сергеев отметил, что в 2019 году РАН расширила свое присутствие в ВАК, в составе комиссии из 139 человек 76 членов академии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вопрос о передаче Высшей аттестационной комиссии (ВАК) под контроль Академии наук России следует обсудить. Такое мнение высказал ТАСС президент РАН Александр Сергеев, комментируя дискуссию, развернувшуюся вокруг нового состава ВАК.

Как сообщила ранее газета "Коммерсантъ", "Клуб 1 июля", в состав которого входят академики и другие ученые, выступил с критикой нового состава ВАК.

"Действительно появилось письмо "Клуба "1 июля" в котором выражена серьезная озабоченность ситуацией с ВАК <...> Важно отметить в связи с одним моментом, обсуждающимся в письме "Клуба 1 июля", - они предлагают ВАК передать под контроль РАН. И вот, пожалуй, в этот момент я бы выразил свое понимание", - сказал Сергеев.

Поскольку РАН является высшей экспертной организацией в стране и занимается экспертной работой по определению уровня сертификационных работ на высшую научную квалификацию, "то разговор об этом, мы считаем, имеет место, и такая постановка вопроса может быть поддержана", отметил президент РАН.

В новый состав ВАК вошли более 70 членов Российской академии наук. Это также говорит в пользу того, чтобы вопрос о переподчинении ВАК обсудить, считает Сергеев. "В советское время была ВАК при Совете министров, и она была надведомственным органом, что существенным образом делало ВАК независимой от влияния различных министерств. И если мы говорим об объективной оценке научных работ, то работа ВАК внутри министерства (я не говорю тут о Минобрануки) по понятным причинам лишает такой степени независимости. Считаю обсуждение вопроса, чтобы ВАК работал при РАН, вполне естественным", - сказал он.

Представители Академии в ВАК

Касаясь поднятого "Клубом 1 июля" вопроса возможности третьего срока членов ВАК, Сергеев пояснил, что в 2016 году было выпущено новое положение о ВАК на уровне постановления правительства. "И в этом положении нет ограничения работы ВАК двумя сроками. Формально, что ряд членов комиссии был включен на третий срок, не противоречит действующему положению", - сказал Сергеев.

"Второй момент - есть у наших коллег озабоченность о том, что РАН представлена в ВАК недостаточно, но если реально посмотреть на цифры, из 139 членов комиссии в ВАК присутствуют 76 членов РАН. Это больше половины комиссии, и в этом смысле РАН расширило свое присутствие в ВАК", - напомнил он.

Ранее правительство России утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки России, в которую вошли 139 человек, из которых 94 - новые участники. Председателем ВАК вновь утвержден ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) профессор Владимир Филиппов.